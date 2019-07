Dựa vào quan hệ có "trọt lọt" hay không là do ý Trời

Mọi sự trên đời đều đã được an bài. Thành công hay thất bại ở đời này là do kiếp trước tu tập mà thành. Thay vì tranh giành, đấu đá, hãy tích đức, tạo nghiệp lành ắt cuộc sống an nhiên, hạnh phúc sẽ tới.