Điêu Thuyền không có thật, Lã Bố giết Đổng Trác vì lý do tày trời nào?

Điêu Thuyền là một trong những tứ đại mỹ nhân Trung Quốc cổ đại, nhưng lại không được ghi chép trong chính sử. Nếu Điêu Thuyền không có thật, đương nhiên cũng sẽ không có lưu hoàn kế của Tư Đồ Vương Doãn. Vậy đâu là lý do Lã Bố giết chết Đổng Trác? Tạo hình của nhân vật Điêu Thuyền trên phim, nguồn: baidu.com. Lã Bố là người Ngũ Nguyên Quận Cửu Nguyên, vốn là bộ tướng của Đinh Nguyên, rất được Đinh Nguyên coi trọng và tin tưởng. Sau khi Đổng Trác tiến vào kinh thành, đã mua chuộc Lã Bố giết chết Đinh Nguyên, do đó, Đổng Trác đã phong cho Lã Bố làm Kỵ đô úy, thậm chí còn vô cùng tin tưởng, và nhận Lã Bố làm con nuôi. Không lâu sau, Lã Bố được phong thành Trung lang tướng, Phong đô đình hầu. Vì Đổng Trác đắc tội với nhiều người , nên sợ bị người khác ám hại do đó luôn giữ Lã Bố bên cạnh mình để hộ thân. Hình tượng Lã Bố được xây dựng trên phim ảnh, nguồn: baidu.com. Lã Bố giết chết Đổng Trác vì những lý do sau: Thứ nhất, Đổng Trác tính cách thô bạo khiến Lã Bố cảm thấy mất an toàn. Đổng Trác đã vì điều không vừa lòng mà ném kích về phía Lã Bố, may mắn Lã Bố nhanh nhẹn mới tránh được, vì thế trong lòng rất oán hận Đổng Trác. Hơn nữa Lã Bố và thê thiếp của Đổng Trác tư thông với nhau, nên trong lòng luôn cảm thấy bất an, lo lắng. Ảnh: baidu.com. Hơn nữa, Lã Bố là người dễ lật mặt, thiếu đi tín nghĩa. Lã Bố đã từng bị Đổng Trác mua chuộc mà giết chết Đinh Nguyên. Khi Lã Bố bị Tào Tháo đánh bại, rơi vào bước đường cùng lại xin đầu hàng Lưu Bị, nhưng lại có âm mưu cướp Từ Châu của Lưu Bị. Ảnh: qulishi.com. Lý do thứ ba đó là do Vương Doãn lôi kéo. Tư Đồ Vương Doãn và Thượng thư bộc xạ sĩ Tôn Đoan có âm mưu sát hại Đổng Trác. Chính vì thế, tạo dựng mối quan hệ thân thiết với Lã Bố, còn Lã Bố cũng thường bày tỏ sự bất mãn trước Vương Doãn, và kể chuyện Đổng Trác suýt giết chết mình. Ảnh: qulishi.com. Vì thế, Vương Doãn muốn Lã Bố làm nội ứng còn Lã Bố thì lại ngại vì mang danh cha con kết nghĩa với Đồng Trác. Vương Doãn liền nói: “Ngài họ Lã, ông ta họ Đổng, không có quan hệ cốt nhục, nếu hôm nay, ngài đến cả tính mạng còn không bảo toàn kịp thời, còn màng gì đến cái danh cha con?”. Nghe vậy, Lã Bố liền đồng ý với Vương Doãn. Tạo hình Vương Doãn và Lã Bố trên phim, nguồn: baidu.com. Lý do thứ tư là do Lã Bố suy nghĩ về tiền đồ chính trị của bản thân. Dù mang danh cha con, nhưng đối với Đổng Trác chỉ làm một người bảo vệ mà thôi. Địa vị của Lã Bố trong triều đình và quân đội Đổng Trác cũng không cao, có thể bị phế bỏ bất cứ lúc nào. Vì thế mà Lã Bố hi vọng sau khi giết chết Đổng Trác, có thể được đảm nhiệm chức vụ Đấu võ tướng quân, được phong Ôn Hầu và cùng Vương Doãn thâu tóm triều chính. Ảnh: Tạo hình nhân vật Lã Bố trên phim, nguồn: baidu.com.

