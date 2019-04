Dấu hiệu thần tài sắp gõ cửa chỉ cần ngồi rung đùi hưởng lộc

Mộng đẹp rõ ràng

Trước đây lúc ngủ rất ít khi nằm mơ hoặc cảnh trong mơ không rõ. Bỗng nhiên bạn có giấc mơ đẹp rõ ràng. Ví như mơ thấy mình đi từ con đường lầy lội đến con đường bằng phẳng rộng rãi, hoặc đi từ bóng tối ra chỗ ánh sáng, hoặc dỡ gánh nặng xuống mà gọn nhẹ bước đi, hoặc cắt đi mớ tóc rối bù dơ bẩn, v.v….

Thần sắc phóng khoáng

Nếu bạn một đoạn thời gian luôn gặp chuyện không may, thì thần sắc của bạn nhất định là u tối như dòng sông không có ánh sáng vậy. Nhưng đột nhiên khuôn mặt bạn trở nên hồng hào, sáng bóng, tinh thần phấn chấn, có thể tùy thích mặc một bộ quần áo mà trước đây bạn không hề để mắt đến. Điều này dự báo vận may đang đến với bạn.

Ảnh minh họa.

Ngũ quan đầy đặn

Nếu một lúc nào đó phát hiện mặt của bạn từ từ trở nên đầy đặn, vành tai dần dần to dày hơn, hơn nữa còn lộ rõ vẻ phúc hậu. Đây cũng là dấu hiệu của vận may, nếu biết nắm chắc cơ hội, chắc chắn sẽ làm nên không ít chuyện tốt.

Bàn tay rung lên

Nếu tay trái rung, bạn có thể sắp trúng số hoặc sắp nhận được một khoản tiền bất minh. Nếu tay phải rung, bạn cũng sắp có tiền nhưng là tiền do bạn làm ra. Một dấu hiệu khác, nếu lòng bàn tay trái ngứa tức bạn sắp có lộc trời cho, ngược lại, lòng bàn tay phải ngứa thì hãy chuẩn bị tinh thần chi khoản tiền lớn nhé.

Chó lạ chạy vào nhà

Theo phong thủy, loài chó tượng trưng cho sự phát tài. Đồng thời, nó cũng là loài vật rất thân thiết, trung thành với con người, mang lại những điều may mắn. Khi có chó lạ chạy vào nhà và nhất định không chịu rời đi thì có nghĩa là bạn sắp được gặp vận tài lộc cực lớn, có đang xui xẻo cỡ nào cũng lật ngược được tình thế, làm đâu thành công đó.

Bướm bay vào nhà

Theo các chuyên gia về phong thủy, bướm không hề đen đủi mà nó là dấu hiệu cho thấy gia chủ sắp gặp nhiều điều may mắn. Nếu bướm có màu đen thì nghĩa là bạn sắp được đón tiếp khách quý, công việc có nhiều điều khởi sắc. Nếu con bướm màu xám thì bạn sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ khi khó khăn, có được cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn. Nếu con bướm màu trắng thì bạn sẽ gặp được nhiều may mắn, làm việc gì cũng thanh thông.

Chim làm tổ trong nhà

Ông bà ta vẫn có câu “đất lành chim đậu”, tập tính của loài chim là chỉ làm tổ ở những nơi chúng cảm thấy an toàn, có phong thủy tốt. Hơn nữa, loài én lại tượng trưng cho hạnh phúc, sự hưng thịnh.

Được cho tiền vào ngày may mắn

Nếu bạn tự dưng được cho tiền vào ngày vía thần tài thì đó là dấu hiệu bạn sắp gặp may. Nếu bạn mang điều may của mình chia sẻ với người khác thì may mắn càng nhiều hơn, bở điều này nói rõ rằng bạn là một người nhiệt tâm giúp đỡ mọi người, “thiện hữu thiện báo” – vận may sẽ từ đó mà đến.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo