Cuộc sống hiện tại của Lý Liên Kiệt

Tờ Stheadline đưa tin mới đây, Lý Liên Kiệt đăng hình chụp cùng gia đình lên mạng xã hội. Một trong số đó là ảnh Lý Liên Kiệt và con gái út Jada chụp cùng thiền sư. Hình ảnh khác được chụp từ phía sau, cho thấy Lý Liên Kiệt đang ngồi và nắm tay vợ - hoa hậu Lợi Trí.

Tài tử cho biết ông vui vẻ khi được cùng vợ con lên núi tĩnh tâm. Đây là trải nghiệm đặc biệt với gia đình ông. Lý Liên Kiệt cho biết ông đã tu tập ở cao nguyên có độ cao 4.000 m so với mực nước biển.

“10 năm trước là lần đầu tiên tôi đến nghỉ dưỡng trên những ngọn núi này. Vì độ cao 4.000 m nên tôi phải vật lộn với cơ thể. Tôi rất biết ơn cô Khenpo Tsultrim Lodrö vì đã kiên nhẫn hướng dẫn tôi trong việc học tập và thực hành tại đây. Năm nay, tôi rất hạnh phúc vì vợ và con gái út của tôi, Jada, có thể cùng tôi trải nghiệm nơi rất đặc biệt này. Phần quan trọng nhất của mỗi buổi tập là nguyện cho hòa bình thế giới, bớt đau khổ và sức khỏe dồi dào, hạnh phúc cho tất cả”, Lý Liên Kiệt chia sẻ.

Lý Liên Kiệt cùng gia đình trải nghiệm cuộc sống bình yên ở cao nguyên. Ảnh: @Jetli.

Những năm gần đây, Lý Liên Kiệt dành tâm huyết cho việc nghiên cứu Phật giáo và tham gia các khóa tu thiền ở nhiều nơi. Ông cho biết việc ăn chay giúp bản thân cải thiện sức khỏe.

Cũng bởi im ắng quá lâu nên Lý Liên Kiệt thường xuyên bị đồn qua đời. Theo Singtao, ngôi sao võ thuật thừa nhận mắc bệnh cường giáp vào năm 2013. Năm 2018, Lý Liên Kiệt xuất hiện với ngoại hình có phần gầy gò, già nua khiến người hâm mộ lo lắng. Cuối năm 2023, tin tức Lý Liên Kiệt qua đời lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó, khi tham dự buổi thuyết trình cho cuốn sách Beyond Life and Death: Jet Li looking for Jet Li, Lý Liên Kiệt nói: "Chào buổi sáng. Tôi vẫn chưa chết".

Lý Liên Kiệt thừa nhận trong hàng chục năm qua, ông vướng vào nhiều tin đồn, chẳng hạn bị bệnh nặng, biến mất hay sắp chết. Nhưng hiện tại, ông không còn bận tâm tới các tin đồn.

Sách hay về sức khỏe con người

Giáo sư ngành miễn dịch học tại Đại học Manchester (Anh) Daniel M. Davis đã cung cấp góc nhìn khoa học về hệ miễn dịch trong cuốn sách Hệ miễn dịch: Khám phá cơ chế tự phòng, chữa bệnh của cơ thể người.

Để giúp bạn đọc dễ hiểu về hệ miễn dịch, tác giả lấy ví dụ về phản ứng của cơ thể với vết cắt hay nhiễm trùng. Khi đó, bên dưới da đã “diễn ra điều kỳ diệu”, các tế bào di chuyển đến để chống lại mầm bệnh, cũng như sửa chữa tổn thương và đối phó với các mảnh mô bị hư tổn. Những diễn tiến âm thầm này rất cần thiết cho sự sống còn của cơ thể.