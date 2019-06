Cuộc đời cậu con trai ngỗ nghịch, ghét người châu Á của Lý Tiểu Long

Mới vừa chập chững tập đi, Lý Quốc Hào đã biết bắt chước những động tác võ thuật của bố. Thấy vậy, Lý Tiểu Long bắt đầu dạy cho bé vài chiêu đơn giản. Không chỉ thừa hưởng gen võ thuật, mà Lý Quốc Hào còn giống cha ở tính hiếu thắng. Ở trường mẫu giáo, cu cậu thường xuyên tung quyền tung cước đánh bạn bè. Cũng như ngày xưa ông Lý Hải Tuyền bị hàng xóm mắng vốn, Lý Tiểu Long đã nhiều lần phải xin lỗi phụ huynh các “nạn nhân” của con trai mình.

Lý Tiểu Long sinh thời rất thương yêu cậu con trai Lý Quốc Hào.

Năm 1970, Lý Quốc Hào cùng mẹ và em gái từ Mỹ về Hong Kong, được Lý Tiểu Long đưa đi tham gia nhiều hoạt động của giới điện ảnh. Việc xuất hiện trên truyền hình biểu diễn võ thuật với cha khiến Lý Quốc Hào, khi ấy mới 5 tuổi, cũng nổi đình nổi đám.

Những tháng ngày sống trong vòng hào quang của cha rất ngắn ngủi, cái chết bất ngờ của Lý Tiểu Long đã trở thành cú sốc tâm lý trầm trọng đối với Lý Quốc Hào. Bà Linda mang 2 con trở lại Seattle (Mỹ), sợ con trai đi vào vết trượt của chồng nên nghiêm cấm Lý Quốc Hào học võ.

Thế nhưng, Lý Quốc Hào không phải cậu bé ngoan. Gây sự, đánh nhau với bạn bè là chuyện như cơm bữa khiến 2 lần bị đuổi học, phải chuyển trường. Bà Linda tiết lộ, từ nhỏ Lý Quốc Hào đã bộc lộ tính ngỗ nghịch, thích phản kháng, không chịu vâng lời mẹ hay thầy cô. Để có được tấm bằng tốt nghiệp trung học, anh phải sang Canada tham gia một chương trình đặc biệt.

Vì cái chết của chồng, bà Linda không muốn con theo nghề diễn viên, hy vọng Lý Quốc Hào trở thành bác sĩ. Song năm 18 tuổi, Lý Quốc Hào khăn gói lên Boston theo học nghệ thuật, đi ngược với mong muốn của mẹ.

Là con lai, ngoại hình của Lý Quốc Hào rất gần với người Âu Mỹ, lại trưởng thành ở Mỹ (chỉ sống vài năm bên Hong Kong) nên Lý Quốc Hào luôn ý thức mình là người Mỹ. Tuy nhiên, vì là con trai của Lý Tiểu Long nên con đường anh đi luôn gặp gian nan. Ở Mỹ, họ không xem anh là người Mỹ gốc, làm bất cứ công việc gì anh cũng bị gắn liền với tên tuổi của cha. Lý Quốc Hào từng chia sẻ: “Trong tim tôi, cha luôn là người anh hùng”. Chính vì vậy, khi có sự hiểu biết, đọc lại những thông tin quanh cái chết của cha, anh cảm thấy hụt hẫng, nhất là chuyện Lý Tiểu Long chết trên giường người phụ nữ khác. Có một thời gian dài, Lý Quốc Hào cấm người khác nhắc đến cha, hay bảo anh là con trai của Lý Tiểu Long. Nếu ai đó vô tình đề cập đến, ngay lập tức anh tỏ thái độ ngay, thậm chí là đấm người đó không nương tay. Việc anh đi học xa nhà cũng là cách để thoát khỏi cái bóng quá lớn của Lý Tiểu Long.

Lý Quốc Hào luôn xem mình là người Mỹ.

Năm 20 tuổi, Lý Quốc Hào đến New York, anh làm tất cả để được diễn xuất, dù chỉ là vai rất bé. Một năm sau, anh thực hiện được ước mơ nghệ thuật của mình khi Hãng CBS (Columbia Broadcasting System) giao đảm nhận vai chính trong bộ phim Kung Fu: The Movie và đồng ý trở về quê nội Hong Kong tham gia bộ phim điện ảnh Long tại giang hồ (Legacy of Rage).

Người ta kể rằng Lý Quốc Hào có rất nhiều cơ hội khi các nhà sản xuất phim ở Hong Kong liên tục mời gọi vì họ muốn lăng xê anh thành Lý Tiểu Long thứ 2. Tuy nhiên, Lý Quốc Hào từ chối bởi như anh nói: “Tôi hận Hong Kong”. Đạo diễn Vu Nhân Thái kể, khi ông qua New York gặp Lý Quốc Hào mời tham gia Long tại giang hồ, anh thẳng thừng từ chối. Anh cho rằng người Hong Kong và dư luận đã giết chết cha anh. Thậm chí, anh luôn phản cảm khi nhắc đến người châu Á, hỏi vì sao, Lý Quốc Hào hậm hực: “Người châu Á đã dẫn cha tôi đến cái chết, ông chết tại châu Á”. Vu Nhân Thái bèn nhẹ nhàng đáp trả: “Nếu cha anh không về châu Á thì sẽ không nổi tiếng, không thể phát triển võ thuật Trung Hoa ra thế giới”. Bằng vốn tiếng Anh lưu loát, vị đạo diễn của nhiều tác phẩm ăn khách như Bạch Phát Ma Nữ, Hoắc Nguyên Giáp, Trung liệt Dương gia tướng… đã thuyết phục thành công Lý Quốc Hào về Hong Kong đảm nhận vai chính đầu tiên trên màn ảnh lớn trong Long tại giang hồ.

Vì là con trai Lý Tiểu Long nên Lý Quốc Hào được giới truyền thông theo đuổi, khi một phóng viên đặt câu hỏi về ấn tượng Hong Kong, anh mỉa mai: “Trong ký ức thời thơ ấu của tôi, Hong Kong là một mảnh đất hôi thối”. Lý Quốc Hào kiên quyết không học tiếng Hoa, khi người ta gọi tên “Lý Quốc Hào”, anh liền sẵn giọng: “Hãy gọi tôi là Brandon Lee”. Một lần khác trong buổi họp báo, khi có người hỏi ảnh hưởng của Lý Tiểu Long như thế nào, Lý Quốc Hào lập tức đứng dậy, bỏ ra ngoài…

Lý Quốc Hào may mắn hơn cha khi đóng vai chính từ năm 26 tuổi.

Nhờ thành công của bộ phim Long tại giang hồ, Lý Quốc Hào có thêm nhiều cơ hội trên đất Mỹ, năm 1991 được Hãng 20th Century Fox ký liền 3 phim. So với cha, con đường diễn xuất của Lý Quốc Hào may mắn hơn vì ngoài 30 tuổi Lý Tiểu Long vẫn phải loay hoay với những vai nhỏ trên màn ảnh Hollywood thì anh đã lên vai chính khi tuổi đời mới 26. Đạo diễn Vu Nhân Thái kể, khi có dịp qua Mỹ gặp lại Lý Quốc Hào, ông nhận thấy anh đã thay đổi rất nhiều, lòng hận thù với người châu Á, với người Hong Kong đã giảm. Anh cũng không còn tránh né những câu hỏi liên quan đến võ thuật, đến phim Lý Tiểu Long.