Sốc lời nguyền chết chóc ám ảnh nhà Lý Tiểu Long

Lý Tiểu Long là huyền thoại võ thuật nổi tiếng thế giới. Cái chết đột ngột của Lý Tiểu Long ngày 20/7/1973 gây chấn động dư luận. Qua đời khi 32 tuổi, nguyên nhân cái chết của Lý Tiểu Long cho đến nay vẫn còn gây tranh cãi lớn. Cụ thể, kết quả pháp y cho thấy Lý Tiểu Long chết vì chứng phù não. Tuy nhiên, một số giả thuyết khác cho rằng, Lý Tiểu Long qua đời vì “thượng mã phong” khi tới nhà diễn viên Đinh Phối bàn về vai diễn của cô trong phim "Trò chơi tử thần". Một quan điểm khác suy đoán Lý Tiểu Long tử vong là do bị cao thủ điểm huyệt hay do luyện công quá độ. Không chỉ Lý Tiểu Long, con trai của huyền thoại võ thuật này là Lý Quốc Hào cũng đột ngột qua đời một các bí ẩn năm 28 tuổi. Khi ấy, Lý Quốc Hào tử vong do một sự cố về súng trên phim trường "Quạ Đen". Cái chết của Lý Quốc Hào khiến gia đình nhà họ Lý không còn người nối dõi. Trước sự việc này, một số người nhớ lại việc nhà của Lý Tiểu Long từng bị một người ăn xin nguyền rủa. Cái chết của cha con Lý Tiểu Long có lẽ là do lời nguyền này gây ra. Lời nguyền chết chóc và bí ẩn trên được nhắc đến trong cuốn gia phả có từ thời ông nội Lý Tiểu Long. Vào thời điểm xảy ra một nạn đói khiến nhiều người chết, ông cố của Lý Tiểu Long đã gây thù oán với một người ăn xin khiến 4 người trong nhà người này chết. Trước khi qua đời, người ăn xin đưa thi thể người nhà tới trước cửa nhà họ Lý và buông lời nguyền rủa. Người ăn xin này đã nguyền rủa 4 người nổi tiếng nhất của nhà họ Lý sẽ phải đền mạng cho 4 người nhà của ông. Không biết lời nguyền này có thật hay không nhưng cái chết bí ẩn của cha con Lý Tiểu Long khi tuổi đời còn trẻ và sự nghiệp nở rộ cho đến nay vẫn chưa thể giải mã hoàn toàn. Video: Lý Tiểu Long phiên bản nhí ở Nhật Bản (nguồn: Vietnamnet)

