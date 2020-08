Chưa thăm những nơi này coi như chưa đến Quảng Nam

1. Nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, phố cổ Hội An là điểm đển nổi tiếng bậc nhất của tỉnh Quảng Nam cũng như của cả Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Trong quá khứ, Hội An từng là một thương cảng quốc tế sầm uất, nơi gặp gỡ của những thuyền buôn Nhật Bản, Trung Quốc và phương Tây trong suốt thế kỷ 17-18. Không bị tàn phá bởi chiến tranh, từ thập niên 1980, những giá trị của khi đô thị cổ này bắt đầu được chú ý. Di sản nổi bật của phố cổ Hội An là những kiến trúc truyền thống có niên đại hàng thế kỷ, gồm nơi cư ngụ của các thương gia và nhiều công trình tín ngưỡng, tôn giáo, minh chứng cho quá trình hình thành, phát triển và cả suy thoái của đô thị này. Vào năm 1999, Hội An đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, dựa trên hai tiêu chí: 1 - Là biểu hiện vật thể nổi bật của sự kết hợp các nền văn hóa qua các thời kỳ trong một thương cảng quốc tế; 2 - Là điển hình tiêu biểu về một cảng thị châu Á truyền thống được bảo tồn hoàn hảo. 2. Nằm ở xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, thánh địa Mỹ Sơn bao gồm nhiều đền đài nằm trong một thung lũng đường kính khoảng 2 km, là khu di tích có quy mô đồ sộ nhất của vương quốc Chăm Pa còn được lưu giữ ở Việt Nam. Theo các nhà nghiên cứu, thành địa Mỹ Sơn hình thành vào thế kỷ thứ 4, là trung tâm văn hóa và tín ngưỡng cũng như nơi chôn cất các vị vua, thầy tu nhiều quyền lực. Đây là một trong thánh địa lớn của Ấn Độ giáo ở Đông Nam Á thời cổ và là di sản duy nhất của thể loại này ở Việt Nam. Dù đã bị tàn phá nặng nề bởi thiên tai và chiến tranh, Mỹ Sơn vẫn lưu giữ được một quần thể đền tháp lăng mộ phong phú về kiểu dáng, từ những kiểu cổ đại hay kiểu Mỹ Sơn E1 đến kiểu Hòa Lai, kiểu Đồng Dương kiểu Mỹ Sơn A1, kiểu Bình Định... Từ năm 1999, thánh địa Mỹ Sơn đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới theo tiêu chí: 1 - Như là một ví dụ điển hình về trao đổi văn hoá và theo tiêu chuẩn; 2 - Như là bằng chứng duy nhất của một nền văn minh châu Á đã biến mất. 3. Nằm ở phía Đông bờ biển Cửa Đại của TP Hội An, Cù Lao Chàm là một cụm đảo nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ và những nét văn hóa độc đáo hấp dẫn. Đảo lớn của quần đảo này là Hòn Lao, cũng là điểm ghé thăm chính của du khách ở Cù Lao Chàm Gắn với sự hình thành và phát triển của đô thị thương cảng Hội An, Cù Lao Chàm còn lưu giữ nhiều di tích thuộc các nền văn hoá Sa Huỳnh, Chăm Pa, Đại Việt, với các công trình kiến trúc cổ của người Chăm và người Việt có niên đại vài trăm năm. Đây còn là một địa điểm du lịch trải nghiệm thiên nhiên đặc sắc với hệ động thực vật phong phú, nguồn hải sản dồi dào. Các rặng san hô ở khu vực biển Cù Lao Chàm được các nhà khoa học đánh giá cao và đưa vào danh sách bảo vệ. Năm 2003, Khu Bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm được thành lập để giữ gìn sinh vật hoang dã trên đảo. Đến năm 2009, Cù Lao Chàm đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. 4. Nằm trên núi Cấm thuộc địa phận xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng là một công trình kỳ vĩ được xây dựng để khắc ghi công lao của người phụ nữ Việt Nam trong công cuộc bảo vệ tổ quốc. Tượng đài lấy nguyên mẫu từ hình ảnh mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, người có 9 con trai, một con rể và hai cháu ngoại hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Công trình khánh thành ngày 24/03/2015, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam. Tượng đài nằm trong khuôn viên có tổng diện tích 15 ha, trung tâm là hình tượng Mẹ Thứ làm bằng chất liệu đá sa thạch, mang hình cánh cung dài trên 100 mét. Bên trong khối tượng là khu bảo tàng với diện tích 400m2, là nơi vinh danh hơn 50.000 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Sau khi khánh thành, Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã trở thành một điểm về nguồn mang giá trị lịch sử và nhân văn vô cùng to lớn, góp phần giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, giáo dục lòng yêu nước với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ ngày hôm nay. Mời quý độc giả xem video: Đà Nẵng chuyển mình xứng tầm "anh cả" miền Trung.

1. Nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, phố cổ Hội An là điểm đển nổi tiếng bậc nhất của tỉnh Quảng Nam cũng như của cả Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Trong quá khứ, Hội An từng là một thương cảng quốc tế sầm uất, nơi gặp gỡ của những thuyền buôn Nhật Bản, Trung Quốc và phương Tây trong suốt thế kỷ 17-18. Không bị tàn phá bởi chiến tranh, từ thập niên 1980, những giá trị của khi đô thị cổ này bắt đầu được chú ý. Di sản nổi bật của phố cổ Hội An là những kiến trúc truyền thống có niên đại hàng thế kỷ, gồm nơi cư ngụ của các thương gia và nhiều công trình tín ngưỡng, tôn giáo, minh chứng cho quá trình hình thành, phát triển và cả suy thoái của đô thị này. Vào năm 1999, Hội An đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, dựa trên hai tiêu chí: 1 - Là biểu hiện vật thể nổi bật của sự kết hợp các nền văn hóa qua các thời kỳ trong một thương cảng quốc tế; 2 - Là điển hình tiêu biểu về một cảng thị châu Á truyền thống được bảo tồn hoàn hảo. 2. Nằm ở xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, thánh địa Mỹ Sơn bao gồm nhiều đền đài nằm trong một thung lũng đường kính khoảng 2 km, là khu di tích có quy mô đồ sộ nhất của vương quốc Chăm Pa còn được lưu giữ ở Việt Nam. Theo các nhà nghiên cứu, thành địa Mỹ Sơn hình thành vào thế kỷ thứ 4, là trung tâm văn hóa và tín ngưỡng cũng như nơi chôn cất các vị vua, thầy tu nhiều quyền lực. Đây là một trong thánh địa lớn của Ấn Độ giáo ở Đông Nam Á thời cổ và là di sản duy nhất của thể loại này ở Việt Nam. Dù đã bị tàn phá nặng nề bởi thiên tai và chiến tranh, Mỹ Sơn vẫn lưu giữ được một quần thể đền tháp lăng mộ phong phú về kiểu dáng, từ những kiểu cổ đại hay kiểu Mỹ Sơn E1 đến kiểu Hòa Lai, kiểu Đồng Dương kiểu Mỹ Sơn A1, kiểu Bình Định... Từ năm 1999, thánh địa Mỹ Sơn đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới theo tiêu chí: 1 - Như là một ví dụ điển hình về trao đổi văn hoá và theo tiêu chuẩn; 2 - Như là bằng chứng duy nhất của một nền văn minh châu Á đã biến mất. 3. Nằm ở phía Đông bờ biển Cửa Đại của TP Hội An, Cù Lao Chàm là một cụm đảo nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ và những nét văn hóa độc đáo hấp dẫn. Đảo lớn của quần đảo này là Hòn Lao, cũng là điểm ghé thăm chính của du khách ở Cù Lao Chàm Gắn với sự hình thành và phát triển của đô thị thương cảng Hội An, Cù Lao Chàm còn lưu giữ nhiều di tích thuộc các nền văn hoá Sa Huỳnh, Chăm Pa, Đại Việt, với các công trình kiến trúc cổ của người Chăm và người Việt có niên đại vài trăm năm. Đây còn là một địa điểm du lịch trải nghiệm thiên nhiên đặc sắc với hệ động thực vật phong phú, nguồn hải sản dồi dào. Các rặng san hô ở khu vực biển Cù Lao Chàm được các nhà khoa học đánh giá cao và đưa vào danh sách bảo vệ. Năm 2003, Khu Bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm được thành lập để giữ gìn sinh vật hoang dã trên đảo. Đến năm 2009, Cù Lao Chàm đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. 4. Nằm trên núi Cấm thuộc địa phận xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng là một công trình kỳ vĩ được xây dựng để khắc ghi công lao của người phụ nữ Việt Nam trong công cuộc bảo vệ tổ quốc. Tượng đài lấy nguyên mẫu từ hình ảnh mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, người có 9 con trai, một con rể và hai cháu ngoại hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Công trình khánh thành ngày 24/03/2015, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam. Tượng đài nằm trong khuôn viên có tổng diện tích 15 ha, trung tâm là hình tượng Mẹ Thứ làm bằng chất liệu đá sa thạch, mang hình cánh cung dài trên 100 mét. Bên trong khối tượng là khu bảo tàng với diện tích 400m2, là nơi vinh danh hơn 50.000 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Sau khi khánh thành, Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã trở thành một điểm về nguồn mang giá trị lịch sử và nhân văn vô cùng to lớn, góp phần giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, giáo dục lòng yêu nước với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ ngày hôm nay. Mời quý độc giả xem video: Đà Nẵng chuyển mình xứng tầm "anh cả" miền Trung.