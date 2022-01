Chân, thiện, mĩ trong tầm nhìn đương đại

“Chân – thiện – mĩ” vốn là một chủ đề muôn thuở, dường như quen thuộc với tất cả mọi người, nhưng ít sách viết về nó. Howard Gardner cho rằng quan tâm đến nó là nền tảng của điều kiện làm người của chúng ta trong cả ngàn năm.

"Cuốn sách này làm sâu sắc thêm các tác phẩm trước của Howard Gardner bàn về những dạng khác nhau của trí thông minh. Lần này ông nhìn cái cách chúng ta hiểu thế giới mà chúng ta hoạt động trong đó, như nó vốn là những mối quan hệ hài hoà, mang cái phong phú muôn vẻ đặc trưng cho tư tưởng con người trong những môi trường văn hoá khác nhau. Cuốn sách có một vẻ tươi mới choáng ngợp, thật sự là một bước phóng thẳng về phía trước".

Áp dụng cách tiếp cận đa ngành, H.Gardner công kích phát ngôn rằng thuyết tương đối văn hóa và các trang web do người dùng tạo nội dung đang vô hiệu sự tồn tại và giá trị của bộ ba phẩm tính Chân, Thiện, Mĩ. Ông xử lí mỗi phẩm tính trong một chương vì chúng không thay thế lẫn nhau.

Dù triết lí của Gardner không làm hài lòng tất cả mọi người - như định nghĩa của ông về cái đẹp còn hẹp và chủ quan - nhưng công trình này sẽ thôi thúc người đọc tham gia thảo luận. Một góc nhìn rõ ràng và nhiều thông tin về những thay đổi của ba phẩm tính cổ điển.

"Với cuốn sách đầy sức tưởng tượng táo bạo, không ngần ngại xông vào lãnh địa thường xuyên tranh cãi, cùng với những bậc thầy thần tượng của mình - Erikson, Bruner, Piaget - Gardner đã khẳng định mình một cách chắc chắn như một trong những nhà khoa học xã hội hàng đầu của thời đại".

Howard Earl Gardner được biết đến là Nhà tâm lý học phát triển người Mĩ; Giáo sư nghiên cứu về khoa học nhận thức và giáo dục của trường Cao học Harvard thuộc Đại học Harvard, Giám đốc Dự án Zero của Harvard (có mục tiêu nghiên cứu và cải thiện việc học, suy nghĩ và sáng tạo trong nghệ thuật và các ngành khác), từ năm 1995 là đồng Giám đốc dự án The Good Project (có mục tiêu cổ động sự dấn thân và đạo đức trong giáo dục).