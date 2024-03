Cận cảnh bộ sưu tập chuông cổ khủng nhất Việt Nam

Chuông cổ thời Lê Trung hưng, niên hiệu Vĩnh Thịnh 13 (1717), có nguồn gốc từ chùa Phúc Quang, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Chuông cổ thời nhà Nguyễn, niên hiệu Gia Long, năm Nhâm Tuất (1802), có nguồn gốc từ đền Tối Linh. Chuông cổ thời nhà Nguyễn, niên hiệu Minh Mệnh 1 (1820), có nguồn gốc từ chùa Phổ Quang, xã Đặng Xá, tổng Cao Đường, huyện Thượng Nguyên, nay thuộc địa phận tỉnh Nam Định.Chuông cổ thời nhà Nguyễn, niên hiệu Minh Mệnh 8 (1827), có nguồn gốc từ chùa Hưng Khánh (chùa Vua), phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chuông cổ thời nhà Nguyễn, niên hiệu Minh Mệnh 12 (1831), có nguồn gốc từ chùa Bồng Lai, thôn Cồn Mộc, huyện Nghi Xuân, phủ Đức Quang, nay thuộc địa phận huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Chuông cổ thời nhà Nguyễn, niên hiệu Thiệu Trị 3 (1843), có nguồn gốc từ chùa Lăng Môn. Chuông cổ thời nhà Nguyễn, niên hiệu Tự Đức 8 (1855), có nguồn gốc từ chùa Thanh Vân, xã Nãi Tử, huyện An Lạc, phủ Vĩnh Tường, nay thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc. Chuông cổ thời nhà Nguyễn, niên hiệu Thành Thái 6 (1907), có nguồn gốc từ chùa Quỳnh Lâm, xã Tràng An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Chuông cổ thời nhà Nguyễn, niên hiệu Khải Định 4 (1919), có nguồn gốc từ đình An Duyên, xã An Duyên, tổng Tín An, huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín, nay thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội. Chuông cổ thời nhà Nguyễn, niên hiệu Bảo Đại 2 (1927), có nguồn gốc từ miếu Hội Đồng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Chuông cổ thời Lê Trung hưng, niên hiệu Vĩnh Thịnh 13 (1717), có nguồn gốc từ chùa Phúc Quang, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Chuông cổ thời nhà Nguyễn, niên hiệu Gia Long, năm Nhâm Tuất (1802), có nguồn gốc từ đền Tối Linh. Chuông cổ thời nhà Nguyễn, niên hiệu Minh Mệnh 1 (1820), có nguồn gốc từ chùa Phổ Quang, xã Đặng Xá, tổng Cao Đường, huyện Thượng Nguyên, nay thuộc địa phận tỉnh Nam Định. Chuông cổ thời nhà Nguyễn, niên hiệu Minh Mệnh 8 (1827), có nguồn gốc từ chùa Hưng Khánh (chùa Vua), phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chuông cổ thời nhà Nguyễn, niên hiệu Minh Mệnh 12 (1831), có nguồn gốc từ chùa Bồng Lai, thôn Cồn Mộc, huyện Nghi Xuân, phủ Đức Quang, nay thuộc địa phận huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Chuông cổ thời nhà Nguyễn, niên hiệu Thiệu Trị 3 (1843), có nguồn gốc từ chùa Lăng Môn. Chuông cổ thời nhà Nguyễn, niên hiệu Tự Đức 8 (1855), có nguồn gốc từ chùa Thanh Vân, xã Nãi Tử, huyện An Lạc, phủ Vĩnh Tường, nay thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc. Chuông cổ thời nhà Nguyễn, niên hiệu Thành Thái 6 (1907), có nguồn gốc từ chùa Quỳnh Lâm, xã Tràng An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Chuông cổ thời nhà Nguyễn, niên hiệu Khải Định 4 (1919), có nguồn gốc từ đình An Duyên, xã An Duyên, tổng Tín An, huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín, nay thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội. Chuông cổ thời nhà Nguyễn, niên hiệu Bảo Đại 2 (1927), có nguồn gốc từ miếu Hội Đồng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.