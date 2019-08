Cận cảnh 5 cây thị gần 700 tuổi buộc voi chiến của Quang Trung

Thời gian này, những quả thị chín vàng trên 5 cây thị cổ thụ 670 năm tuổi của gia đình ông Lê Minh Thưởng ở xóm 2, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tỏa ngát hương thơm. Được biết, 5 cây thị cổ thụ này được Hội đồng Cây di sản Việt Nam công nhận là “Cây di sản Việt Nam” vào năm 2011. Tương truyền, 5 cây thị này là nơi buộc voi của vua Quang Trung trong lễ Hội quân trước khi ra Bắc đại phá quân Thanh năm 1789. 5 cây thị cổ thụ này có thân cây cao lớn, gốc cây có chu vi gần 4m, cao gần 30m, cành lá sum suê, nặng trĩu quả. Những quả thị to, chín vàng trên các cành cây cao chót vót tỏa hương thơm ngào ngạt. Chia sẻ với VTC News, ông Lê Minh Thưởng, chủ nhân của 5 cây thị cổ thụ cho biết, từ bao đời nay, dòng họ của gia đình ông đã có 5 cây thị cổ thụ này. Đầu năm 2011, các ngành chức năng ở Trung ương và các nhà khoa học về nhà ông tổ chức hội thảo khoa học, họ lấy nhiều bao tải vỏ cây, cành cây… để về nghiên cứu, xác định tuổi cho các cây thị. Sau đó, họ xác định tuổi của các cây thị cổ thụ này là khoảng 670 năm tuổi. “Hàng năm, cứ đến tháng 2 âm lịch, 5 cây thị này rụng hết lá chỉ còn trơ cành. Sau một thời gian, cây thị mọc lên những cành lá mới, kết hợp ra hoa kết trái. Mùa thị chín là từ cuối tháng 6 đến rằm tháng 7 âm lịch, những ngày này thị chín vàng trên cây, tỏa hương thơm”, ông Thưởng chia sẻ. Mặc dù cây thị đã 670 năm tuổi nhưng quả vẫn to và nhiều. Gốc cây có chu vi gần 4m. Những quả thị chín vàng, thơm ngát. Do gia đình ông Thưởng không hái quả nên nhiều quả thị chín rụng trên cây.

