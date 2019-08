Cấm kị phong thủy khi treo tranh rồng, hổ, ngựa trong nhà

Treo tranh rồng, hổ, ngựa trong nhà đúng cách sẽ mang đến nhiều tài lộc, may mắn cho gia chủ. Ngược lại nếu treo sai cách, phạm phải phong thủy sẽ khiến gia chủ gặp đại họa.

Theo phong thủy, rồng, hổ, ngựa là 3 loài vật có sức mạnh nhất trong 12 con giáp. Vì vậy, nếu treo tranh của 3 con giáp này đúng cách sẽ mang lại nhiều tài lộc và vượng khí cho gia chủ. Ngược lại, nếu treo không đúng cách, phạm phong thủy sẽ khiến gia đình gặp phải nhiều xui xẻo trong cuộc sống.



Do đó, nếu đang treo tranh của 3 con giáp này thì gia chủ cần lưu tâm tới những cấm kị phong thủy sau để tránh rước họa vào nhà.

1. Tranh con rồng

Rồng là loài vật quyết đoán, thông minh và mạnh mẽ. Tranh con rồng biểu tượng cho trí tuệ, vận may, sức mạnh, tài lãnh đạo, lòng nhân từ. Tuy nhiên, nếu tranh đặt không đúng, rồng sẽ trở nên giống rắn, hung bạo và xấu xa. Vì vậy, bạn hãy chú ý những điểm sau khi treo tranh rồng:



- Nên lồng tranh rồng trong khung kính, viền màu vàng kim rồi treo lên, không nên cuộn tranh hoặc cất tranh vào một góc.

- Không nên đặt đầu rồng hướng ra ngoài, phần đầu rồng không được hướng vào phòng ngủ.

- Nên đặt tranh rồng ở tường phía Đông.

- Không treo gần hoặc trong phòng tắm. Nên treo ở phía trên bể cá cảnh, bên trên chỗ đặt bình nước khoáng hoặc chỗ đặt bình nước tưới cây. Nếu treo tranh ở những vị trí này tức là rồng gặp nước, tất sẽ sinh và vô cùng thịnh vượng.

- Không nên treo quá 5 bức tranh rồng trong nhà. Bởi điều này sẽ tạo ra quá nhiều năng lượng dễ khiến tâm lý con người bị kích động, bồn chồn, khó thư giãn.

2. Tranh con hổ

Hổ thường tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực. Ngoài ra, tranh con hổ được coi là biểu tượng nhằm xua đuổi những điều bất hạnh trong gia đình như ma quỷ, lửa hoặc trộm cướp.

Nếu gia chủ là quân nhân, cảnh sát, quan tòa hay làm việc về lĩnh vực thuế nên treo tranh con hổ. Đặc biệt, đối với những người tuổi Ngọ, tuổi Tuất treo tranh con hổ sẽ khiến âm khí bị tiêu tán, dương khí ngày càng hưng thịnh. Tuy nhiên, khi treo tranh hổ, gia chủ cũng cần chú ý những điều sau:

- Không treo tranh có đầu hổ hướng về phía trong nhà bởi điều đó ám chỉ hổ đang chuẩn bị săn mồi. Nên đặt đầu hổ hướng ra phía ngoài nhà hoặc cửa chính.

- Không treo ở khu vực có nguồn năng lượng thấp, ví dụ phòng tắm, nhà kho, ga ra. Thay vào đó, nên đặt tranh gần những nơi có không gian mở.

- Không đặt tranh quá cao hoặc quá thấp so với tầm mắt. Đặt tranh quá cao sẽ tạo ra quá nhiều năng lượng so với mức cần thiết, đặt thấp thể hiện sự thiếu tôn trọng.

- Không nên có quá 5 bức tranh hổ trong nhà.

3. Tranh con ngựa

Ngựa tượng trưng cho tốc độ, sự bền bỉ, tự do, sức mạnh và lòng quả cảm. Tranh ngựa tượng trưng cho nhân tố thứ 5 trong phong thủy là lửa, do chứa nhiều năng lượng dương nên sẽ làm tăng vận may, mang tới danh tiếng, địa vị cho gia chủ. Tuy nhiên, khi treo tranh ngựa gia chủ cũng cần lưu ý những điểm sau:

- Không nên treo tranh chỉ có một con ngựa, đặc biệt với những gia đình kinh doanh.

- Tránh treo tranh vẽ nhiều con ngựa chạy phi nước đại về phía ngược nhau. Điều đó ám chỉ xung đột giữa các thành viên trong gia đình.

- Không nên treo tranh ngựa chiến hoặc những con có hình dáng bất thường, thể hiện cảm xúc giận dữ. Thay vì chọn các sắc lạ như đỏ, xanh lá, xanh nước biển, nên chọn ngựa có màu đen, nâu hoặc trắng.

- Nên treo tranh với đầu ngựa hướng về phía trong nhà. Nếu làm ngược lại, nó sẽ ảnh hưởng xấu tới vận may tài lộc của bạn, ví dụ như chi tiêu nhiều hơn thu nhập, nhiều khoản nợ chồng chất, buôn bán thua lỗ…

- Nên treo tranh ở phía Nam, Đông Nam của ngôi nhà, đối diện cửa ra vào hoặc cửa sổ.

- Không treo tranh trong phòng ngủ mà nên treo tranh tại những khu vực chính trong nhà như phòng khách, sảnh chính…

Ngoài ra, khi treo tranh 12 con giáp trong nhà, gia chủ cũng cần lưu ý 2 nguyên tắc sau:

Nguyên tắc thứ nhất, "tam hợp tương sinh": Sự kết hợp của 3 con giáp trong 12 con giáp sẽ mang lại may mắn, có 4 cặp kết hợp, lần lượt là: Hợi - Mão - Mùi, Dần - Ngọ - Tuất, Tỵ - Dậu - Sửu, Thân - Tý - Thìn. Như vậy, nếu gia chủ cầm tinh con ngựa thì trong nhà có thể treo những bức tranh về chó hoặc hổ.

Nguyên tắc thứ hai, "lục hợp tương hợp": Đó là sáu nhóm "quý nhân", trong mỗi nhóm có 2 tuổi hỗ trợ cho nhau, lần lượt như sau: Tý - Sửu, Dần - Hợi, Mão - Tuất, Thìn - Dậu, Tỵ - Thân, Ngọ - Mùi.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo!