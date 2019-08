Khó tin chiến cơ Liên Xô không phi công bay gần 1.000 km

Vào ngày 4/7/1989, Đại tá Nikolai Skuridin điều khiển chiến cơ Liên Xô MiG-23M mang theo 260 viên đạn cho một khẩu súng cỡ nòng 23 mm xuất phát từ căn cứ không quân Liên Xô Bagicz gần Kolobrzeg, Ba Lan. Theo kế hoạch, Đại tá Skuridin của Liên Xô thực hiện chuyến bay huấn luyện được lên kế hoạch từ trước. Thế nhưng, khi mới cất cánh được vài phút, máy bay MiG-23M do Đại tá Skuridin điều khiển dần mất độ cao khi tốc độ động cơ bất ngờ giảm đột ngột. Phát hiện sự cố cho rằng động cơ máy bay bị hỏng nên Đại tá Skuridin đưa ra quyết định báo cáo với bộ phận mặt đất về sự việc đang diễn ra và nhảy dù thoát ra ngoài. Đại tá Skuridin tiếp đất an toàn trong khi chiếc MiG-23M của Liên Xô không rơi xuống biển ngay mà tiếp tục hành trình theo chế độ lái tự động. Quan chức Liên Xô không thể ngờ được rằng, trong tình trạng ấy mà máy bay của họ tiếp tục di chuyển vượt qua biên giới của Cộng hòa Liên bang Đức, Hà Lan và Bỉ. Phát hiện máy bay của Liên Xô tiến vào không phận của NATO, Không quân Mỹ điều chiến đấu cơ F-15 để đánh chặn. Khi tiếp cận chiếc MiG-23M của Liên Xô, phi công lái chiến đấu cơ F-15 phát hiện bên trong buồng lái không có ai. Do lo sợ bên trong máy bay có vũ khí hóa học hay sinh học nên chiến đấu cơ của Mỹ trì hoãn việc bắn hạ. Cuối cùng, khi cạn kiệt nhiên liệu, tiêm kích của Liên Xô rơi xuống nhà một người dân ở làng Kooigem, nằm gần thị trấn Courtrai, cách biên giới Pháp 15 km. Hậu quả là căn nhà của nông dân De Lar bị phá hủy hoàn toàn. Con trai của ông là Wim de Lar, 19 tuổi, thiệt mạng trong sự cố trên. Ngay sau khi biết thông tin vụ việc, Liên Xô tiến hành bồi thường cho Bỉ 685.000 USD vì những thương vong do chiếc MiG-23M bay hành trình dài 901 km trong tình trạng không có phi công điều khiển gây ra. Video: Bảo tàng đồ cũ thời Liên Xô (nguồn: VTC14)

