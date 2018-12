12 con giáp sinh giờ nào ắt giàu lên chóng mặt sau kết hôn?

Tuổi Tý: Người tuổi Tý sinh vào giờ Tý thường trước khi kết hôn tài vận sẽ không được như ý. Sau khi kết hôn, mọi chuyện sẽ có sự thay đổi to lớn. Vì gia đình, nên người tuổi Tý sinh vào giờ Tý sẽ nỗ lực hết mình, và phát huy tối đa năng lực, tài năng của mình từ đó đón nhận vô số những cơ hội may mắn về tiền bạc nên cuộc sống của con giáp này sẽ ngày càng sung túc và hạnh phúc. Tuổi Sửu: Người tuổi Sửu sinh vào giờ Dần tuy là người có tính quyết đoán nhưng về mặt cảm xúc, tình cảm lại thường quá ỷ lại vào người khác. Nhưng khi đã chín chắn hơn trong suy nghĩa, con giáp này đã biết tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân từ đó không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội có lợi nào nên nhanh chóng trở nên giàu có mà không ai sánh kịp. Tuổi Dần: Người tuổi Dần sinh vào giờ Sửu là người lương thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, và rất giỏi trong giao tiếp. Con giáp này trước khi kết hôn tài vận rất kém nhưng sau khi kết hôn người tuổi Dần sinh vào giờ Sửu lại gặp rất nhiều may mắn trong sự nghiệp do lúc này được cát tinh “Thiên Quyền” phù trợ nên mọi việc vô cùng suôn sẻ. Sự nghiệp thăng tiến nên tài vận cũng trở nên hưng phát, con giáp này dù chỉ bỏ một số tiền đầu tư rất nhỏ nhưng lại luôn thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Tuổi Mão: Người tuổi Mão sinh vào giờ Thân là người trầm tính, hướng nội, rất ít khi để lộ cảm xúc ra bên ngoài chính vì thế tài năng của con giáp này thường ít được mọi người chú ý đến. Nhưng do cung mệnh của người tuổi Mão sinh giờ Thân có mang chữ “Duyên” nên sau khi kết hôn, vận thế sẽ ngày càng hanh thông. Ngoài ra do được cát tinh “Thiên Quyền” phù trợ nên sự nghiệp sau hôn nhân của con giáp này sẽ đi lên như diều gặp gió và đem lại những khoản thu nhập lớn, làm dày thêm các khoản tích lũy. Tuổi Thìn: Người tuổi Thìn sinh vào giờ Tỵ tính cách hào sảng, phóng khoáng, luôn là tâm điểm thu hút mọi người trong đám đông nhưng trước khi kết hôn con giáp này thường để lại ấn tượng không tốt cho mọi người vì chuyện tình cảm quá phức tạp. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi người tuổi Thìn sinh vào giờ Tỵ kết hôn. Do cung mệnh xuất hiện cát tinh “Thiên Quý” nên các mối quan hệ sẽ mang lại những cơ hội tuyệt vời cho sự nghiệp và tài vận. Con giáp này có thể “sau một đêm trở thành đại gia”. Tuổi Tỵ: Người tuổi Tỵ sinh vào giờ Mão luôn đối đãi tốt với mọi người, và còn rất khéo léo, nhưng lại luôn đòi hỏi sự hoàn mỹ trong mọi việc. Trước khi kết hôn, con giáp này thường bị ảnh hưởng xấu bởi sao “Thiên Ngỏa” nên dễ bị đồng nghiệp đố kỵ, ghen ghét nên công việc và thu nhập không được thuận lợi. Sau khi kết hôn, cung mệnh xuất hiện chữ “Quý” nên người tuổi Tỵ sinh vào giờ Mão sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc và tài chính nên cuộc sống gia đình sẽ vô cùng sung túc và giàu có. Tuổi Ngọ: Người tuổi Ngọ sinh vào giờ Tý là người lương thiện, có lòng trắc ẩn nhưng lại thiếu đi sự kiên nhẫn khi làm việc. Trước khi kết hôn vì thiếu mục tiêu phương hướng nên sự nghiệp, thu nhập đều không tốt nhưng sau khi kết hôn người tuổi Ngọ sinh vào giờ Tý đã biết tự đặt mục tiêu cho cuộc đời mình nên tài vận vô cùng hưng phát, có thể nói là càng làm càng thu được nhiều tiền. Tuổi Mùi: Người tuổi Mùi sinh vào giờ Dậu rất thông minh, tư duy logic rất mạch lạc và là người kỷ luật, nguyên tắc. Trước khi kết hôn, do đạt được thành công sớm nên còn phần tự mãn, kiêu căng nên ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ, chính vì thế mà sự nghiệp bị ảnh hưởng rất nhiều. Sau khi kết hôn, con giáp này được lộc quý nhân về việc “kinh doanh, vận chuyển” nên nếu biết nắm bắt đúng thời cơ thì việc trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của” là điều chắc chắn xảy ra. Tuổi Thân: Người tuổi Thân sinh vào giờ Tuất là người đôn hậu và rất dễ tin vào người khác, hơn nữa khi làm việc thì thiếu đi sự phán đoán và chủ kiến riêng. Mọi chuyện chỉ thay đổi sau khi con giáp này kết hôn, do người tuổi Thân sinh vào giờ Tuất thích hợp với việc tự mình lập nghiệp, và cung mệnh xuất hiện cát tinh “Quan Tài” nên sự nghiệp của con giáp này sẽ vô cùng sáng lạn, thu nhập cũng tăng lên nhanh chóng. Tuổi Dậu: Người tuổi Dậu sinh vào giờ Dần sau khi kết hôn do cung mệnh được cát tinh “Thiên Quỹ” soi chiếu nên tài vận vô cùng hưng phát, làm một thu mười, tiền bạc ào ào đổ vào túi của con giáp này. Tuổi Tuất: Người tuổi Tuất sinh vào giờ Mão trước khi kết hôn thì có mệnh cách điển hình là “Khắc Hình”. Con giáp này đơn thuần, hiền lành nhưng lại dễ bị kích động nên khó mà thành công. Nhưng sau khi kết hôn, do đã biết kiềm chế hơn và cung mệnh lại xuất hiện cát tinh “Quyền Quý” nên sự nghiệp thăng tiến không ngừng, đem lại những khoản thu nhập kếch xù. Tuổi Hợi: Người tuổi Hợi sinh vào giờ Mùi thường đa sầu đa cảm và rất có tài nhưng do không khéo léo trong giao tiếp nên thường bị hiểu nhầm là cao ngạo mà không tạo dựng được các mối quan hệ tốt đẹp. Sau khi kết hôn, do cung mệnh xuất hiện cát tinh “Phúc Lộc” nên nhờ có sự trợ giúp của bạn đời mà sự nghiệp, tài vận, tình cảm thăng hoa không ngừng, con giáp này sẽ nhanh chóng có được thành công và trở thành “phú ông giàu có”. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo,cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

