Bí ẩn về cái chết trong chuyến thám hiểm tới New Ghinê

Sự mất tích bí ẩn

Thế nhưng, khi hành trình gần hoàn thành, thuyền của ông đã gặp nạn trên biển, ông đã tìm cách bơi vào bờ nhưng mất dấu vết sau đó. Tin Michael Rockefeller mất tích đã làm rung động thế giới vào thời điểm đó vì gia đình ông là một đế chế tài chính, chính trị ở Mỹ.

Sau cùng, những câu hỏi về vụ mất tích của ông vẫn còn đó, chưa được trả lời. Liệu có phải Michael bị chết đuối hay đã làm mồi cho cá mập? Hoặc như giả thuyết được suy đoán nhiều nhất là Michael Rockefeller có thể đã bị một nhóm người của một bộ tộc ở New Ghinê lấy đầu để làm chiến lợi phẩm theo phong tục kỳ bí của họ?

Trước đó, ít ai biết đến sự tồn tại của những người Asmat - một bộ tộc bé nhỏ sống ở bờ phía nam của đảo New Ghinê. Cuộc thám hiểm dưới sự chỉ đạo của Michael Rockefeller đã giúp tiến hành thu thập các tư liệu dân tộc học về nghệ thuật tiền sử cho Viện Bảo tàng New York mà ông là một nhà sáng lập. Thế nhưng ngày 18-11-1961, Michael đã bị mất tích không dấu vết trong vùng rừng rậm tại bờ biển New Ghinê khi đang tiến hành công việc nghiên cứu, thu thập. Tin Michael Rockfeller mất tích đã làm rung động thế giới vào thời điểm đó vì gia đình ông là một đế chế tài chính, chính trị Hoa Kỳ. Ông là cháu đích tôn của nhà tài phiệt John D.Rockefeller, người sáng lập Tập đoàn Standard Oil Co., và là con trai của Thống đốc bang New York Nelson Rockefeller.

Nghe tin con mất tích, Thống đốc Nelson Rockefeller và người em gái sinh đôi của Michael đã vội vã tới New Ghinê. Hơn 100 nhà báo đã bám sát hành trình tìm kiếm con trai của vị Thống đốc bang giàu có bậc nhất nước Mỹ.

Cuộc tìm kiếm điên cuồng được thực hiện trong mười ngày với đầy đủ các phương tiện và lực lượng quân đội nhưng kết quả thì vô vọng. Cuối cùng, Nelson Rockefeller đã tổ chức một cuộc họp báo để thông báo rằng con trai ông đã mất tích trên biển.

Khám phá bộ tộc ăn thịt người Bí ẩn xung quanh sự biến mất của Michael cho đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. 43 năm sau, một đoàn thám hiểm của Nga, do Oleg Aliev đứng đầu, đã lên đường tới nơi xảy ra vụ mất tích bí hiểm này.

Các thành viên của đoàn đã phải sống vài tuần cùng người Asmat và tìm cách dựng lại những ngày cuối cùng của Michael Rockefeller. Tuy nhiên, họ vẫn chưa đưa ra được một kết luận thuyết phục về vụ mất tích này. Những câu hỏi về vụ mất tích vẫn còn đó, chưa được trả lời như: Liệu có phải Michael bị chết đuối như gia đình ông đã kết luận? Hay ông đã quyết định hòa mình vào cộng đồng bản xứ và bị lạc đường trong khu rừng rậm New Ghinê? Hay ông đã làm mồi cho cá mập, cá sấu?

Và như giả thuyết được suy đoán nhiều nhất là Michael Rockefeller có thể đã bị một nhóm người của một bộ tộc ở New Ghinê lấy đầu để làm chiến lợi phẩm theo phong tục kỳ bí của họ? New Ghinê cho tới nay vẫn được xem là một trong những nơi cuối cùng chưa được khám phá hoàn toàn trên trái đất. Đây là địa điểm có sức lôi cuốn đặc biệt trong nửa đầu của thế kỷ trước sau khi các nhà thám hiểm và nhà truyền giáo trở về từ New Ghinê với những câu chuyện gây sốc về tục săn đầu người và ăn thịt đồng loại của các bộ tộc nơi đây.

Những bộ tộc này cũng là chủ đề nghiên cứu của nhiều đoàn nhân chủng học sau chiến tranh thế giới thứ 2 vì tính nguyên thủy của họ. Các nhà khoa học đã kêu gọi sự lý giải cho nền văn hóa thời kỳ đồ đá này. Michael Rockefeller cũng bị cuốn hút bởi sự hấp dẫn của các bộ tộc nguyên thủy nơi đây và quyết tâm theo đuổi dự án nghiên cứu về nó.

Gia đình Thống đốc bang

Michael Rockefeller sinh năm 1938, song sinh với người chị gái Mary Strawbridge và là con út trong gia đình có 5 người con của vợ chồng ông Nelson và bà Mary Rockefeller. Ông nội của Michael là John D.Rockefeller, một nhà tư bản công nghiệp, nhà từ thiện quan tâm tới cộng đồng của nước Mỹ. Sinh ra ở Ithaca, New York, John D. Rockefeller cùng gia đình chuyển đến sống ở Cleveland khi ông mới 16 tuổi.

Đến năm 24 tuổi, John D. Rockefeller đã có chân trong một công ty lọc dầu nhỏ ở bang Ohio. Và chỉ sau lần sinh nhật thứ 30, John D. Rockefeller đã cùng ba người bạn thành lập Tập đoàn dầu mỏ nổi tiếng Standard Oil Co.,. Thông qua việc sáp nhập, thâu tóm một cách nhẫn tâm những đối thủ cạnh tranh, John D. Rockefeller và Công ty Standard Oil Co., sớm độc quyền ngành kinh doanh dầu mỏ. Ở thời của ông, John D. Rockefeller được sánh ngang với Bill Gates, ông trùm lĩnh vực phần mềm máy tính Windows và Sam Walton, người sáng lập đế chế bán lẻ Wal-Mart. Tới thời điểm nghỉ hưu năm 1911, John D.Rockefeller đã tích lũy được số tiền khổng lồ mà ông và những người thừa kế không có cách nào tiêu hết được. Ông đã dành 25 năm cuối cùng của cuộc đời để ban phát bớt số tiền tích lũy của mình. John D. Rockefeller đã sáng lập ra Đại học Chicago và đã đóng góp các khoản tiền lớn cho các quỹ từ thiện. Ông đã đóng góp ước tính khoảng 500 triệu USD cho các tổ chức giáo dục, sức khỏe, chăm sóc trẻ em trong đó đáng chú ý có Viện nghiên cứu Y học Rockefeller ở New York. 500 triệu USD ở thời điểm năm 1925 tương đương với khoảng 5 tỷ USD tính theo chỉ số giá tiêu dùng.