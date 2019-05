Người Anh mệt mỏi vì Brexit, đề cử mèo Larry làm thủ tướng mới

Trước khi Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố từ chức hôm 24/5, mọi thứ, từ bục phát biểu, dây cáp và các thiết bị âm thanh cần thiết, đều được chuẩn bị sẵn sàng bên ngoài văn phòng thủ tướng ở số 10 Phố Downing. Trong số đó, con mèo Larry cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Chỉ vài phút trước khi bà May xuất hiện, Larry được một nhân viên an ninh bế vào bên trong dinh vì lý do an toàn. Ảnh: AFP. Báo chí Anh nhận xét giữa sự hỗn loạn vì Anh chưa đạt được thỏa thuận cho việc rời khỏi EU (Brexit), sự xuất hiện trong chốc lát của con mèo màu nâu trắng bên ngoài số 10 Phố Downing mang lại chút thư thái cho người dùng mạng xã hội tại Anh. "Nhân viên của bà May đã mang Larry đi. Larry đang tận hưởng ánh nắng mà. Thật là độc ác", một người dùng Twitter viết. Ảnh: AFP. Các bài đăng và bình luận nhanh chóng trở thành trò đùa và chế giễu nhắm vào bà May. "Larry vừa được đưa vào trong số 10 Downing. Nếu bà May may mắn, bà ấy đã bước ra ngoài và vấp phải Larry", "Cảnh Larry được đưa đi thực sự là cao trào của chính trị nước Anh", các tài khoản Twitter khác viết. Thủ tướng May đã phải ra đi sau gần 3 năm giữ chức thủ tướng Anh, các kế hoạch Brexit của bà cho đến nay đều bị quốc hội bác và Anh đứng trước nguy cơ rời EU mà không có thỏa thuận nào. Ảnh: Reuters. Thậm chí, một vài người vui tính còn muốn Larry kế nhiệm vị trí của bà May. "Hãy để Larry trở thành thủ tướng tiếp theo", một người dùng viết trên Twitter. Ảnh: Reuters. Đăng kèm bức ảnh Larry đứng trước bục phát biểu, một tài khoản Twitter khác viết: "Tôi tuyên bố tôi sẽ tranh cử để trở thành thủ tướng tiếp theo. Nếu Boris Johnson tham gia, thì mọi người cũng xứng đáng có một ứng cử viên nghiêm túc". Ảnh: Reuters. Mèo Larry đã ở số 10 Phố Downing từ thời thủ tướng David Cameron, sau đó là nhiệm kỳ của bà May và sắp tới là người thay thế bà. Khác với các vật nuôi trong Nhà Trắng, mèo Larry của dinh thủ tướng Anh không thuộc về một thủ tướng nào và nó sẽ luôn ở đó, bất chấp ai nắm quyền. Trong ảnh, Larry ở bên ngoài dinh khi Bộ trưởng Lao động và Lương hưu Amber Rudd cùng Ngoại trưởng Bắc Ireland Karen Bradley rời số 10 Downing. Ảnh: Reuters. Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tăng trưởng Sạch Claire Perry tìm đến con mèo Larry khi rời khỏi số 10 Downing cùng Bộ trưởng Giáo dục Damian Hinds và Bộ trưởng Lao động và Lương hưu Amber Rudd. Các bộ trưởng và chính khách tại Anh không còn lạ lẫm với "chủ nhân đặc biệt" của dinh thủ tướng. Ảnh: Reuters. Mèo Larry đến số 10 Phố Downing từ năm 2011 và giữ chức vụ chính thức là Tổng quản Bắt chuột của Văn phòng Nội các. Dù vậy, website của Dinh thủ tướng miêu tả chức vụ của Larry là "đón tiếp quan khách, duyệt đội bảo vệ và ngủ trưa trên các món nội thất cổ trong tòa nhà". Ảnh: Reuters. Thành tích bắt chuột của Larry cũng không tốt lắm. Con mèo được nhân viên của Dinh thủ tướng Anh chọn về từ một trung tâm chăm sóc thú hoang để đối phó với những con chuột thường hiên ngang qua lại trong nhà số 10. Thế nhưng, 2 tháng sau khi về đây, Larry mới bắt được con chuột đầu tiên, trong 4 tháng đầu, nó bắt được 3 con chuột. Ảnh: Reuters. Trước viễn cảnh bà May sẽ sớm rời vị trí và cuộc chạy đua giành chức thủ tướng có thể khiến quá trình Anh rời khỏi EU (Brexit) thêm phức tạp, có vẻ như Larry không mấy quan tâm bởi chú mèo vẫn sẽ ở lại số 10 Phố Downing. Ảnh: Reuters.

