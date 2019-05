Bí ẩn sinh vật thần thoại trú ngụ ở thành phố Atlantis

Là một trong những bí ẩn lớn nhất thế giới, thành phố Atlantis huyền thoại huyền thoại được người đời nhớ đến với nhiều giai thoại, truyền thuyết hấp dẫn. Trong số này có việc thành phố Atlantis được mô tả là nơi sinh sống của sinh vật thần thoại Peryton. Peryton là sinh vật lai nửa hươu nửa chim. Trên đầu của nó có chiếc sừng hươu và có đôi cánh to lớn của loài chim. Móng vuốt của Peryton vô cùng sắc nhọn được dùng để tấn công con mồi. Peryton có kích thước cơ thể vô cùng to lớn khi dài khoảng 2m và cao 1,5m.Quái thú thần thoại này khoác lên mình bộ lông sặc sỡ với các màu sắc chủ yếu là xanh, đen và đỏ. Peryton gây ám ảnh kinh hoàng bởi thói quen móc trái tim ra khỏi ngực nạn nhân khi nó vẫn còn đập rồi ăn chúng. Theo một số giai thoại, cái bóng của Peryton khác với những quái thú khác. Cụ thể, bóng của Peryton sẽ là hình dáng của sinh vật mà nó ăn trái tim của nạn nhân gần nhất. Cũng có truyền thuyết kể rằng bóng của Peryton luôn là hình dáng con người bởi nó thường ăn tim của người dân vô tội. Mặc dù có đôi cánh to khỏe nhưng quái thú Peryton ít khi sử dụng nó để bay lượn trên bầu trời. Thay vào đó, nó thích đi lại trên mặt đất hơn. Peryton chỉ sử dụng đôi cánh của mình để chạy trốn khi Atlantis gặp thảm kịch bị đại dương "nuốt chửng". Video: Quái vật đen to gấp 1 tỷ lần Mặt trời (nguồn: VTC14)

