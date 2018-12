Top quái vật kỳ dị nhất trong truyền thuyết Nhật Bản

Akaname là một trong những quái vật kỳ dị trong truyền thuyết Nhật Bản. Nó được miêu tả là trú ngụ trong phòng tắm không được dọn dẹp sạch sẽ. Do vậy, Akaname còn được biết đến là quái vật nhà tắm. Chúng mang hình dáng khá giống với con người nhưng có làn da màu đỏ nổi đầy mụn cóc. Kỳ dị hơn, quái vật Akaname sở hữu chiếc lưỡi siêu dài và dùng nó để liếm những chỗ bụi bẩn trong nhà tắm. Thông qua câu chuyện về Akaname, người Nhật Bản giáo dục con cái luôn lau dọn sạch sẽ nhà vệ sinh nếu như không muốn gặp phải quái vật rùng rợn này. Kasa-obake là tên quái vật thành tinh từ chiếc ô được mô tả nhiều trong truyền thuyết, giai thoại dân gian của người Nhật Bản. Ma ô Kasa-obake được cho là rất thích dọa nạt và thường đi lừa gạt con người. Vào những ngày trời mưa, Kasa-obake bay lượn khắp nơi khiến nhiều người nhìn thấy phải khiếp sợ. Quái vật Namahage của người Nhật Bản được mô tả mang hình hài của một người đàn ông có cơ thể to lớn. Namahage mang gương mặt của quỷ dữ và khoác trên người áo choàng rơm truyền thống của người Nhật Bản. Hình ảnh quái vật Namahage càng trở nên đáng sợ hơn khi nó cầm một con dao rất lớn. Theo truyền thuyết, Namahage sẽ tới từng nhà vào đêm Giao thừa rồi gõ cửa, dọa dẫm những đứa trẻ lười biếng, không vâng lời cha mẹ. Namahage dọa sẽ mang những đứa trẻ hư, không ngoan ngoãn, học hành lười biếng lên những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa. Ngược lại, Namahage lại sợ những đứa trẻ ngoan, học hành chăm chỉ và biết yêu thương mọi người. Mời độc giả xem video: “Quái vật đen” to gấp 1 tỷ lần Mặt Trời (nguồn: VTC14)

