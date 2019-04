Rùng mình vùng đất bí ẩn ai vào cũng biến mất kỳ lạ

Đảo Barsa-Kelmes nằm trên vùng biển Aral thuộc Trung Á nổi tiếng với những bí ẩn khó giải. Trong số này, nơi đây được mệnh danh là vùng đất bí ẩn khi người nào đặt chân vào đều không thấy trở ra. Dù chuyên gia cố gắng giải mã nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Đầu tiên là nguồn gốc của tên hòn đảo. Theo một câu chuyện cổ xưa, một số kẻ chạy trốn đã lên đảo Barsa-Kelmes sống và không bao giờ quay trở lại đất liền. Hòn đảo Barsa-Kelmes càng trở nên bí ẩn hơn khi người ta kể rằng, nhiều người từng đặt chân lên đảo rồi đột nhiên biến mất. Không ai nhìn thấy họ trở ra hay biết được số phận của những người đặt chân lên đảo. Một số giả thuyết cho rằng, những người biến mất khi lên hòn đảo Barsa-Kelmes là do một con thằn lằn khổng lồ gây ra. Con thằn lằn này được cho là có nguồn gốc từ thời cổ đại. Ngoài thằn lằn, một số người dân địa phương từng kể rằng đã nhìn thấy một số sinh vật lạ khác. Có lần, người ta nhìn thấy một sinh vật giống chim có kích thước khổng lồ bay lượn quanh đảo. Đôi lúc, người ta lại phát hiện một sinh vật giống rắn bơi ở vùng nước xung quanh đảo. Không chỉ xảy ra những vụ mất tích bí ẩn, đảo Barsa-Kelmes còn là nơi xảy ra những hiện tượng kỳ lạ. Cụ thể, một số người cho hay khi cố gắng tiếp cận hòn đảo, nhiều thiết bị như la bàn, đồng hồ đều không hoạt động. Người ta cũng cảm thấy thời gian có lúc trôi rất nhanh nhưng cũng có khi trôi rất chậm mà không rõ lý do. Một quan điểm cho rằng sở dĩ như vậy là vì nơi đây là cánh cổng dẫn đến một chiều không gian khác. Trước những câu chuyện về nhiều người biến mất khi đặt chân lên đảo, người dân địa phương không dám dấn thân vào vùng đất nguy hiểm này. Video: Bí ẩn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

