Bất ngờ những “quy tắc ngầm” có 1-0-2 trong Hoàng gia Anh

1. Những người thừa kế không đi chung chuyến bay: Theo nghi thức hoàng gia, hai người thừa kế trực tiếp ngai vàng phải thực hiện các chuyến bay riêng biệt khi đi du lịch, một biện pháp dự phòng trong trường hợp xảy ra tai nạn đáng tiếc. Điều đó có nghĩa là Vua Charles III và Hoàng tử William không thể bay cùng nhau. Khi tròn 12 tuổi, Hoàng tử George cũng sẽ không còn di chuyển chung máy bay với cha mình. 2. Không đi ngủ khi quốc vương còn thức: Tương tự các quy tắc trên bàn ăn, Hoàng gia Anh cũng có một số " quy tắc ngầm" về giấc ngủ. Vào buổi tối, các thành viên không được phép đi ngủ trước quốc vương. Theo William Heseltine, cựu thư ký riêng của cố nữ hoàng, Công nương Diana từng thấy việc ngồi thừ người ra và chờ đến giờ đi ngủ là một "sự thống khổ". 3. Không ký tặng người hâm mộ: Hoàng gia Anh yêu cầu các thành viên không ký tặng cho người hâm mộ vì lo ngại mạo danh, làm giả chữ ký. 4. Không chụp ảnh selfie: Hầu như không thể tìm thấy bất kỳ bức ảnh selfie nào từ các thành viên Hoàng gia Anh. 5. Không phải chịu thuế thừa kế: Cái chết và thuế được cho là không thể tránh khỏi. Nhưng quốc vương của Vương quốc Anh được pháp luật miễn một loại thuế chính nhằm vào những người giàu có khi thừa kế: Thuế bất động sản. Theo The Economist, Vua Charles III không phải chịu thuế thừa kế khi thừa hưởng khối tài sản cá nhân trị giá 500 triệu USD từ cố Nữ hoàng Elizabeth II. 6. Các từ bị cấm sử dụng: Trong cuốn sách Watching the English: The Hidden Rules of English Behavior, tác giả Kate Fox liệt kê hàng chục từ bị cấm trong kho từ vựng của Hoàng gia Anh. Ví dụ, các thành viên hoàng gia không sử dụng từ "toilet" do nguồn gốc từ tiếng Pháp. "Lavatory" hay "loo" là những lựa chọn dễ chấp nhận hơn. Một số từ khác không thuộc từ vựng hoàng gia bao gồm "patio," "perfume," "lounge" và "couch". 7. Hoàng tử mặc quần đùi cho đến khi 8 tuổi: Phong tục các thành viên nam của hoàng gia mặc quần đùi, áo choàng trong suốt thời thơ ấu có từ thế kỷ thứ 16 và hiện Hoàng gia Anh vẫn duy trì truyền thống lâu đời này. Hoàng tử George, Hoàng tử William, Hoàng tử Harry và cả Vua Charles III đều từng tuân theo quy tắc bất thành văn này. 8. Công chúa nhỏ phải mặc váy: Cũng giống như các anh em trai của mình, các công chúa nhỏ của Hoàng gia cũng phải tuân theo những quy tắc ăn mặc khá khắt khe. Lấy ví dụ điển hình về công chúa Charlotte, tủ đồ của nàng công chúa nhỏ này được lấp đầy bởi những chiếc váy xinh xắn, sẵn sàng được sử dụng trong mọi dịp cô ra mắt công chúng. 9. Không PDA (viết tắt của "public display of affection"): Không có quy định chính thức nào của Hoàng gia Anh cấm thể hiện tình cảm nơi công cộng, nhưng cố Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip đã đặt ra một tiền lệ khuyến khích các thành viên hoàng gia hạn chế ôm hôn, nắm tay trước công chúng. Với tư cách là người thừa kế ngai vàng, Hoàng tử William và Công nương Kate đã nghiêm ngặt tuân thủ quy tắc này để giữ hình ảnh chuyên nghiệp, thanh lịch. 10. Quy tắc trang phục đối với nữ: cố Nữ hoàng Anh và các công nương, công chúa, nữ công tước rất ít khi mặc quần. Đa số đều diện váy trong các dịp quan trọng. Các thành viên nữ của Hoàng gia Anh cũng phải tuân theo quy tắc cầm, đeo túi xách, ví trên tay trái và vẫy chào công chúng bằng tay phải. 11. Quy tắc trên bàn ăn: Một trong những quy tắc lớn nhất trên bàn ăn là các thành viên phải lặp lại hành vi của quốc vương trong suốt bữa ăn. Vì vậy, nếu quốc vương đặt dao nĩa xuống, điều đó có nghĩa là bữa ăn đã kết thúc. Luật bất thành văn cũng quy định các thành viên nữ phải uống nước từ cùng một vị trí trên cốc của họ để tránh làm lem vết son quá mức cần thiết. Theo truyền thống hoàng gia, các thành viên trong gia đình cũng không được phép ăn bất kỳ loại động vật có vỏ như tôm, cua, ốc... để tránh ngộ độc thực phẩm. 12. Phải dành thời gian vui chơi ngoài trời bất kể thời tiết: Với sự tin tưởng và đề cao tuyệt đối những lợi ích của việc vui chơi ngoài trời, các hoàng tử và công chúa từ nhỏ đã luôn được khuyến khích để hòa mình với thiên nhiên một cách thường xuyên nhất có thể. Vì vậy, dù thời tiết có thế nào, những đứa trẻ Hoàng gia bắt buộc phải dành một khoảng thời gian trong ngày để hoạt động ngoài trời.

