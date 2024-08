Bài tập tuyệt vời của bậc thầy sức khỏe trong 'Yoga cười'

Yoga cười là một phương pháp hữu hiệu để chúng ta đạt được lợi ích từ tiếng cười do bác sĩ Madan Kataria, người Ấn Độ, sáng lập từ những năm 1995.

Tác giả là Tiến sĩ Madan Kataria, được tờ The Times Anh mệnh danh là "bậc thầy cười khúc khích”. Ông là người khởi xướng phong trào yoga cười từ năm 1995 ở Mumbai.

Tiến sĩ Madan Kataria. Ảnh: Wikidata.

Kataria nảy ra ý tưởng trên khi một lần nghiên cứu một bài báo viết về nụ cười như “một phương thuốc chữa bệnh tốt nhất”. “Tôi đã bị thuyết phục đến nỗi một vài chúng tôi ngồi lại và kể chuyện cười suốt 10 ngày. Nhưng cuối cùng, các câu chuyện cười trở nên tiêu cực, thông tục. Song đó cũng là lúc tôi nảy ra ý tưởng về tập thể dục cười”.

Mặc dù nhiều nhà phê bình nghi ngờ cơ sở y học của môn yoga cười của Kataria, tuy nhiên, phong trào “yoga cười” đã lan rộng trên khắp toàn cầu. Nhiều cuộc hội thảo trên khắp thế giới cho các tổ chức như UBS, Ngân hàng Emirates, IBM, Hewlett-Packard và Volvo được tổ chức.

bác sĩ Madan Kataria xuất hiện trên chương trình The Oprah Winfrey Show, đài CNN và ABC, đồng thời tham gia vào ngày càng nhiều các dự án nghiên cứu y học, phân tích lợi ích của tiếng cười.

Sau khi dừng hành nghề y, ông dành toàn bộ thời gian để viết lách, giảng dạy, huấn luyện và đào tạo các “thủ lĩnh” tiếng cười nhằm thúc đẩy sự phát triển của các câu lạc bộ cười. Ông là người tạo ra Ngày Cười Thế giới, được tổ chức vào Chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng Năm.

"Yoga cười" bao gồm các bài tập kết hợp tiếng cười tự nhiên với hơi thở yoga để giúp rèn luyện toàn bộ cơ thể và tinh thần. Ảnh: Thaihaboks.

Cuốn sách "Yoga cười" của ông bao gồm các bài tập kết hợp tiếng cười tự nhiên với hơi thở yoga để giúp rèn luyện toàn bộ cơ thể và tinh thần. Cuốn sách chứng minh tiếng cười là cách nhanh nhất để giảm căng thẳng và rất tốt cho tim mạch: 10 phút cười sảng khoái tương đương với 30 phút chèo thuyền.

Cuốn sách đưa đến 3 lý do nên tập yoga cười. Nhiều người hỏi tại sao phải ép mình cười trong khi xem một bộ phim hài hay nghe một câu chuyện vui cũng có thể cười được. Vậy thì đây chính là lý do:

Thứ nhất, nên cười thật lâu để tận hưởng được các lợi ích về sức khỏe của nụ cười thì cần phải cười ít nhất 10 đến 15 phút mỗi ngày. Nói cách khác, nên cười thật lâu. Do nụ cười tự nhiên hiếm khi kéo dài hơn ba hoặc bốn giây nên nó không đủ để mang lại những thay đổi về tâm sinh lý cho cơ thể chúng ta.

Trong yoga cười, nụ cười trở thành một bài tập nên nó có thể kéo dài bao lâu tùy thích. Điều này mang đến những thay đổi về sinh lý có thể đo lường như làm tăng nồng độ ô-xy trong máu, thư giãn cơ xương, cải thiện tuần hoàn máu, và giải phóng những hoóc-môn nhất định.

Thứ hai, nên cười thật sâu để gặt hái được những lợi ích về sức khỏe của nụ cười, cần phải cười thật sâu, thật nhiệt thành, phải cười từ cơ hoành. Phải cười bằng bụng. Do có thể xã hội không chấp nhận việc cười lớn ở nơi công cộng nên các câu lạc bộ yoga cười ra đời sẽ cung cấp một môi trường an toàn mà ở đó mọi người có thể thoải mái cười thật to, không phải lo lắng gì cả.

Thứ 3, nên cười vô điều kiện. Vì nụ cười tự nhiên phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng thực tế không có nhiều lý do có thể khiến chúng ta cười. Điều này có nghĩa là chúng ta lúc nào cũng cười tùy hứng; có hứng thì cười, không có thì thôi. Ngược lại, yoga cười cho phép những người tham gia cười vô điều kiện. Chúng ta không cười tùy hứng mà cam kết cười để tận hưởng được những lợi ích về sức khỏe.

Cuốn sách chỉ ra, ai cũng có một lựa chọn. Nếu bạn chọn buồn thì không ai có thể ngăn bạn; nếu bạn chọn cười thì cũng không ai có thể ngăn cản điều đó. Bản thân cuộc sống chẳng có ý nghĩa thực sự nào cả; sự lựa chọn của mỗi người làm nên ý nghĩa và kết quả của nó. Quyết định lướt qua những thời điểm khó khăn bằng nụ cười hoàn toàn nằm trong tay bạn. Vậy sao lại không quyết định cười lên?

Giáo lý cốt lõi của yoga cười là: học cười, hành cười, là cười. Hãy tự mình thử và xem sự khác biệt.