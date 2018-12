Ba con giáp "tan cửa nát nhà", vạ miệng nhiều không kể xiết năm 2019

Tuổi Tỵ: Năm Kỷ Hợi 2019, người tuổi Tỵ bước vào cục diện “Xung Thái Tuế”. Điều này có nghĩa vận thế con giáp này có rất nhiều biến động, đặc biệt làm ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ của người tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ rất có thể vì không cẩn trọng trong hành đông, lời ăn tiếng nói mà bị hiểu lầm, tạo cơ hội cho tiểu nhân đặt điều thị phi làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ, từ đó ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp và tài vận. Do đó, người tuổi Tỵ nên cẩn trọng trong từng câu nói và hành động. Ngoài ra, người tuổi Tỵ cũng không nên nghe theo những lời “đường mật” mà mắc bẫy lừa gạt vê tiền bạc mà rơi vào cảnh trắng tay. Tuổi Sửu: Năm 2019, dù vận thế của người tuổi Sửu được cải thiện rất nhiều so với năm 2018 nhưng vẫn cần phải lưu ý do con giáp này vẫn vấp phải họa tiểu nhân. Con giáp này cần đặc biệt chú ý trong việc kết giao bạn bè và đối tác làm ăn bởi nếu không cẩn thận sẽ gặp phải “ngụy quân tử” làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống. Đặc biệt con giáp này cần chú ý đến lời nói đừng để tiểu nhân thừa cơ đặt điều phá hoại các mối quan hệ trong công việc cũng như tình cảm. Tuổi Thân: Năm 2019, người tuổi Thân gặp phải cục diện “Hại Thái Tuế” nên rất dễ gặp họa vì lời ăn tiếng nói. Nếu không chú ý người tuổi Thân rất dễ bị tiểu nhân hãm hại, đâm sau lưng nhằm phá hoại các mối quan hệ có lợi cho công việc và tài vận. Lời khuyên cho con giáp này nên suy nghĩ kỹ trước khi nói. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

