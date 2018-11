Dự đoán cực chuẩn tử vi tuổi Dậu năm Kỷ Hợi 2019

Dự đoán tử vi tuổi Dậu năm Kỷ Hợi 2019: Người tuổi Dậu sinh vào các năm 1945, 1957, 1969, 1981, 1993. Năm Kỷ Hợi 2019, con giáp này cuối cùng cũng thoát khỏi cục diện “phạm thái tuế” nên vận thế hanh thông hơn năm cũ. Bên cạnh đó, người tuổi Dậu cũng cần có sự chuẩn bị để đối đầu với những thách thức trong năm mới. Về tài vận: Năm 2019, tài vận của người tuổi Dậu không phải quá tốt đẹp, dù thu nhập tăng lên đáng kể nhưng các khoản phải chi lại lớn hơn nhiều lần. Hơn nữa trong năm Kỷ Hợi, các khoản phát sinh cũng rất dễ xảy ra thậm chi nếu không biết quản lý tài chính tốt còn rơi vào cảnh “phá sản”. Điều này là do cung mệnh của con giáp này xuất hiện hung tinh “Phá Ngạt”, “Thiên Cẩu” và “Điếu Khách”. Người tuổi Dậu nên quản lý tốt tài chính của bản thân, không nên quá dễ dàng tin mà mắc bẫy tiểu nhân lừa gạt về tiền bạc, dẫn đến tình trạng “trắng tay”. Về sự nghiệp: Năm 2019 là năm “làm bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu” trong công việc của người tuổi Dậu. Do có “Văn Xương” quý nhân trợ vận, nên có quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, gặp bất cứ khó khăn gì cũng đều được giải quyết ổn thỏa và thu được kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, do cung mệnh xuất hiện hung tinh “Điếu Khách”, “Thiên Cẩu” nên sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đặc biệt là đối với những người tuổi Dậu tự kinh doanh, tự buôn bán. Những người này nên cẩn trọng trong việc thuê và sử dụng nhân viên, nên có sự chọn lựa cẩn thận để tránh những rắc rối và phiền phức về sau. Về mặt tình cảm: Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu trong năm 2019 không phải quá thuận lợi, thậm chí có thể nói là “tương đối phiền não”. Đối với những người đã kết hôn, muốn duy trì quan hệ gia đình ổn định, êm ấm thì phải bỏ ra rất nhiều công sức. Hung tinh “Phá Ngạt” ảnh hưởng tiêu cực đến chuyện tình cảm, xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, tranh cãi trong cuộc sống. Nếu không có sự khéo léo, thấu hiểu, bao dung thì sẽ dẫn đến việc rạn nứt tình cảm. Về sức khỏe: Năm 2019, người tuổi Dần tuy có thể lạc quan về sức khỏe của bản thân nhưng cũng cần có sự thận trọng nhất định. Do cung mệnh xuất hiện hai hung tinh “Tang Môn” và “Điếu Khách” đều là “Tử nhân Tinh” nên con giáp này có khả năng phải đối diện với cảnh “sinh ly tử biệt” nên cần chuẩn bị tốt tâm lý. Ngoài ra, do bị ảnh hưởng của hung tinh “Thiên Cẩu” và “Phá Ngạt”, người tuổi Dậu cũng sẽ gặp một vài vấn đề nhỏ về sức khỏe. Con giáp này lưu ý đến việc dưỡng sinh, chăm lo sức khỏe bản thân đừng quá lao lực và quên ăn quên ngủ vì công việc. Màu sắc đem lại may mắn cho người tuổi Dậu trong năm 2019 là màu hồng phấn và màu tím. Con số may mắn trong năm Kỷ Hợi là 1 và 12. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc)

