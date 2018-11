Dự đoán cực chuẩn tử vi tuổi Thân năm Kỷ Hợi 2019

Dự đoán tử vi tuổi Thân năm Kỷ Hợi 2019: Về sự nghiệp: Năm Kỷ Hợi 2019, sự nghiệp của người tuổi Thân có nhiều biến động. Do sự ảnh hưởng của Hại Thái Tuế nên người tuổi Thân ít có được cơ hội thể hiện năng lực bản thân. Lời khuyên cho con giáp này là nên làm tốt công việc của mình, đừng nên nhụt chí, nên chờ đợi cơ hội đến với mình. Về mặt tình cảm: Năm 2019, vận tình cảm của người tuổi Thân không quá tốt cũng không quá xấu. Đối với những người tuổi Thân độc thân sẽ có cơ hội gặp được người trong mộng, nhưng không nên quá vội vàng bởi “dục tốc bất đạt”. Đối với những người đã có đôi, có cặp dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn vì những vấn đề vụn vặt trong năm Kỷ Hợi. Điều cần chú ý là con giáp này cần đề phòng sự xuất hiện của “kẻ thứ ba” trong tình cảm lứa đôi, nên trân trọng tình cảm hiện tại và quan tâm nhiều hơn nữa đến nửa kia yêu thương, đừng tạo cơ hội cho ‘tiểu tam”. Về tài vận: Giống như sự nghiệp, tài vận của người tuổi Thân trong năm Kỷ Hợi 2019 cũng không ổn định. Về mặt chính tài, chỉ cần con giáp này làm tốt công việc của mình, không nên quá mơ mộng là có thể giữ được nguồn thu nhập ổn định. Về mặt hoạnh tài, thiên tài, người tuổi Thân tuyệt đối không được tham gia vào việc đầu tư mạo hiểm để tránh những thất thoát về tài chính. Ngoài ra, để ứng phó với một năm bất ổn về tài vận, con giáp này nên luôn có phương án phòng bị về tài chính cho bản thân. Về sức khỏe: Điều may mắn trong một năm chịu ảnh hưởng của Hại Thái Tuế là sức khỏe của người tuổi Thân vô cùng ổn định, hầu như không vấp phải bất cứ vấn đề gì. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).



Mời quý độc giả xem clip Chỉ đích danh 3 con giáp số mệnh phú quý mang lại may mắn giàu có cho cả gia đình - Nguồn: Youtube.



Dự đoán tử vi tuổi Thân năm Kỷ Hợi 2019: Về sự nghiệp: Năm Kỷ Hợi 2019, sự nghiệp của người tuổi Thân có nhiều biến động. Do sự ảnh hưởng của Hại Thái Tuế nên người tuổi Thân ít có được cơ hội thể hiện năng lực bản thân. Lời khuyên cho con giáp này là nên làm tốt công việc của mình, đừng nên nhụt chí, nên chờ đợi cơ hội đến với mình. Về mặt tình cảm: Năm 2019, vận tình cảm của người tuổi Thân không quá tốt cũng không quá xấu. Đối với những người tuổi Thân độc thân sẽ có cơ hội gặp được người trong mộng, nhưng không nên quá vội vàng bởi “dục tốc bất đạt”. Đối với những người đã có đôi, có cặp dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn vì những vấn đề vụn vặt trong năm Kỷ Hợi. Điều cần chú ý là con giáp này cần đề phòng sự xuất hiện của “kẻ thứ ba” trong tình cảm lứa đôi, nên trân trọng tình cảm hiện tại và quan tâm nhiều hơn nữa đến nửa kia yêu thương, đừng tạo cơ hội cho ‘tiểu tam”. Về tài vận: Giống như sự nghiệp, tài vận của người tuổi Thân trong năm Kỷ Hợi 2019 cũng không ổn định. Về mặt chính tài, chỉ cần con giáp này làm tốt công việc của mình, không nên quá mơ mộng là có thể giữ được nguồn thu nhập ổn định. Về mặt hoạnh tài, thiên tài, người tuổi Thân tuyệt đối không được tham gia vào việc đầu tư mạo hiểm để tránh những thất thoát về tài chính. Ngoài ra, để ứng phó với một năm bất ổn về tài vận, con giáp này nên luôn có phương án phòng bị về tài chính cho bản thân. Về sức khỏe: Điều may mắn trong một năm chịu ảnh hưởng của Hại Thái Tuế là sức khỏe của người tuổi Thân vô cùng ổn định, hầu như không vấp phải bất cứ vấn đề gì. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).



Mời quý độc giả xem clip Chỉ đích danh 3 con giáp số mệnh phú quý mang lại may mắn giàu có cho cả gia đình - Nguồn: Youtube.