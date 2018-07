Ba con giáp đầu tháng đỏ tình cuối tháng đỏ bạc trong tháng 7/2018

Tuổi Tý: Người tuổi Tý hiền lương, luôn rất nhẹ nhàng với những người xung quanh. Đây là con giáp được đánh giá là rất giàu tình cảm. Thời gian trước đây, tuy tài vận rất tốt nhưng chuyện tình cảm của người tuổi Tý không không suôn sẻ, con giáp này luôn cảm thấy cô đơn. Nhưng trong tháng 7/2018, người tuổi Tý đã có thể yên tâm thoát khỏi cảnh “độc thân” bởi sẽ có cơ hội gặp được tình yêu đích thực vào thời gian đầu tháng. Không những thế, cuối tháng , con giáp này sẽ có được vô số cơ hội phát tài từ đó thu về những khoản tiền không nhỏ làm đầy thêm những khoản tích lũy của bản thân. Có thể nói đây là thời gian may mắn của người tuổi Tý bởi “tiền và tình đều đong đầy”. Tuổi Dậu: Người tuổi Dậu có năng lực kiếm tiền rất giỏi. Thời gian trước, do cung mệnh xuất hiện hung tinh nên mọi việc diễn ra không như ý, không những gặp khó khăn trong việc kiếm tiền, mà còn bị tiểu nhân phá rối trong công việc. Nhưng bước vào tháng 7, vận thế của người tuổi Dậu sẽ có sự khởi sắc mạnh mẽ. Đầu tháng, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm còn cuối tháng lại đón nhận liên tiếp tin vui về tiền bạc và công việc. Có thể nói đây là thời gian “Tam hỷ lâm môn” của con giáp này. Tuổi Hợi: Người tuổi Hợi tính cách cởi mở, rất hòa đồng với mọi người. Nhưng vào năm Tuất, vận thế của con giáp này có phần đi xuống, khiến cuộc sống, công việc đều không thuận lợi. Bước vào tháng 7/2018, nếu người tuổi Hợi chịu khó đi ra ngoài, tìm kiếm các cơ hội, tin chắc sẽ có được thu hoạch lớn trong chuyện tình cảm lứa đôi trong thời gian đầu tháng. Ngoài ra, vào thời gian cuối tháng7, người tuổi Hợi cũng sẽ có cơ hội phát tài, phát lộc, không những sự nghiệp thăng tiến mà thu nhập cũng tăng lên gấp hai, gấp ba. (Bài viết chỉ mang tính thamkhảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

