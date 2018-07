Hưởng phúc lớn, con giáp này sự nghiệp thăng tiến vù vù trong tháng 7/2018

Tuổi Mão: Năm 2018, người tuổi Mão bước vào cục diện “lục hợp với Thái Tuế” nên vận thế không ngừng vượng phát. Đặc biệt trong tháng7, do được sao “Quốc Ấn” soi chiếu công việc của con giáp này vô cùng thuận lợi. Sự nghiệp cũng vì thế mà không ngừng thăng tiến, người tuổi Mão sẽ đạt được không ít những thành quả tốt trong công việc. Tuổi Thìn: Do chịu sự ảnh hưởng của sao “Tương Tinh” trong tháng 7, nên sự nghiệp của người tuổi Thìn đặc biệt suôn sẻ, hơn nữa còn có cơ hội được thăng chức. Nhưng người tuổi Thìn cũng nên để ý đến các mối quan hệ với đồng nghiệp và những người xung quanh, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự thăng tiến của công việc. Tuổi Thân: Tháng 7/2018, người tuổi Thân do được sao “Long Đức” phù hộ nên sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ trong công việc. Nhờ sự dẫn đường chỉ lối của quý nhân mà con giáp này “đánh đâu thắng đó”, điều này tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của sự nghiệp trong tương lai. Tuổi Tý: Tháng 7/2018, người tuổi Tý nên giải quyết nốt những việc còn tồn đọng trước đây và nên tận dụng những cơ hội tốt có lợi cho việc thăng tiến của bản thân. Tuổi Dậu: Dù không có cát tinh soi chiếu, nhưng sự nghiệp của người tuổi Dậu vẫn vô cùng thuận lợi. Con giáp này sẽ có sự tiến bộ vượt bậc trong công việc và mọi việc đều được giải quyết nhanh gọn và không vấp phải trở ngai nào. Tuổi Dần: Sự nghiệp của người tuổi Dần trong tháng 7 tiến triển vô cùng khả quan, làm đâu thắng đó, làm một thu hai. Nhưng chính vì sự thành công trong công việc mà khiến tiểu nhân đố kỵ, ganh ghét do đó con giáp này cần đề phòng tiểu nhân đâm sau lưng. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video Top con giáp công danh rộng mở sự nghiệp thăng quan tháng 7/2018. Nguồn Lịch ngày tốt.

