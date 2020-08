Hình ảnh bàng hoàng: Phố cổ Hội An trong trận "đại hồng thủy" 1964

Đường Lê Lợi ở Phố cổ Hội An trong trận lụt Giáp Thìn, 1964. Trận lũ lụt năm đó gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung từ Huế đến Bình Định, trong đó địa phương thiệt hại lớn nhất là Quảng Nam, nơi có phố cổ Hội An. Ảnh: Hiệu ảnh Lệ Anh. Người dân Hội An chèo thuyền trên những đường phố đã biến thành sông, 1964. Con số người chết được đưa ra trong trận lụt này là khoảng 6.000 người. Riêng tỉnh Quảng Nam có 2.500 người thiệt mạng, 22.447 nhà cửa bị hủy hoại. Ảnh: Hiệu ảnh Lệ Anh. Một góc phố Hội An trong trận lụt lịch sử 1964. Ba cậu bé ngồi vắt vẻo trên cửa sổ tầng lầu của một ngôi nhà. Theo lời kể, hơn 30.000 con heo, gà, trâu, bò ở Quảng Nam bị chết. Vật nuôi bị cuốn theo dòng nước về tận vùng biển, ùn ứ lại thành một bờ đê xác súc vật. Ảnh: Hiệu ảnh Lệ Anh. Khung cảnh đìu hiu ngày lụt bão, 1964. Trận đại hồng thủy đó được lưu truyền trong dân gian với tên gọi "đại họa năm Thìn" và nó đã khiến nhiều làng mạc, dòng họ rơi vào cảnh tuyệt tự. Ảnh: Hiệu ảnh Lệ Anh. Một bức ảnh không rõ tác giả, ghi lại cảnh một con đò chở khách khi nước dâng đến sát tầng lầu các ngôi nhà ở phố cổ Hội An năm 1964. Đường Nguyễn Thái Học, phố cổ Hội An trong trận lụt lớn năm 1950. Đây cũng là một trong những trận lụt lớn được ghi nhận trong lịch sử Hội An. Ảnh: Nhiếp ảnh gia Vĩnh Tân. Mời quý độc giả xem video: Đèn lồng Hội An: Tuyệt tác của phố cổ. Nguồn: VTC1.

