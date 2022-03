Góc nhìn lạ về Huế, Đà Nẵng, Hội An những năm 1990

Một cậu bé đứng bên xác xe tăng Mỹ tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế - di tích Quốc Tử Giảm, thành phố Huế năm 1994. Ảnh: Steven Raymer/Getty Images. Các học sinh đá cầu trên sân trường Quốc học Huế, 1994. Chân dung một diễn viên múa cung đình Huế tại buổi biểu diễn phục vụ khách quốc tế, 1994. Hoa sứ nở trong khuôn viên lăng vua Tự Đức ở Huế, 1994. Một cái thúng đựng đầy cá tươi mới đánh bắt ở chợ cá Thuận Phước, Đà Nẵng năm 1993. Ngư dân khiêng thuyền thúng trên bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng năm 1994. Một nghệ nhân đang chạm khắc tượng Bồ Tát bằng đá ở làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 1994. Hai linh mục trò chuyện trước nhà thờ Chính tòa - nhà thờ Con Gà Đà Nẵng trước buổi thánh lễ chiều chủ nhật, 1994. Ma sơ bón thức ăn cho trẻ em tại một nhà trẻ do nhà thờ quản lý ở Đà Nẵng, 1993. Những người phụ nữ gánh rau lên Chùa Cầu, phố cổ Hội An năm 1994. Cụ ông kèm cặp hai đứa cháu nhỏ học hành tại nhà mình ở Hội An, 1993. Một gánh hàng rau củ quả ở chợ Hội An, 1994. Mời quý độc giả xem video: Trường nữ sinh Hà Nội xưa/VTV24.

