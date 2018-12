Ai sở hữu nét phúc tướng này, chắc chắn phát tài sau 30 tuổi

Bạn có may mắn sở hữu 1 trong 3 nét phúc tướng này?

Lông mày rậm

Trong nhân tướng học, trời sinh những người có nét tướng lông mày rậm thường thông minh, hài hước và đặc biệt có một sức khỏe dồi dào. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ, họ đều có cách nhìn tinh tế về cuộc sống.

Trong công việc, họ biết tính toán, linh hoạt, nhạy bén nên được cấp trên tín nhiệm và giao cho nhiều trọng trách. Bên cạnh đó, những người này có khả năng ngoại giao tốt, nhờ vậy mà cuộc sống thăng hoa và dễ gặt hái được nhiều thành công.

Ảnh minh họa. Tử vi học có nói, sau 30 tuổi, nhưng người này có khả năng dựa vào bản lĩnh của mình để xây dựng cuộc sống viên mãn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Đặc biệt đối với phụ nư nào sở hữu lông mày rậm thì sẽ gặp được người chồng mẫu mực, được yêu thương hết mực, không những mang lại sự giàu có cho bản thân mà còn giúp chồng phát tài.



Lỗ tai to và dày

Trong nhân tướng học, dái tai không chỉ đại diện cho phúc đức, sự trường thọ mà còn có ảnh hưởng không nhỏ đến tài vận của mỗi người.

Độ dày của dái tai sẽ cho bạn biết được bạn giàu có như thế nào và sống khỏe ra sao. Đây được xem là một trong những phúc tướng đặc biệt mà không phải ai cũng có.

Người xưa thường nhìn vào dái tai để đánh giá một con người như thế nào.

Trời sinh những người có dái tai đầy đặn là những người tốt, có lòng từ bi, sống vì người khác nhiều hơn vì mình, không những đem lai nhiều may mắn cho gia đình mà còn có số mệnh vượng phu, giúp chồng gầy dựng sự nghiệp vững chắc.

Càng lớn tuổi họ lại càng tích được nhiều phúc đức, cuộc sống không những sung túc, giàu có mà mọi thứ xung quanh đều viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Ngón tay dài và đầy

Về mặt thẩm mỹ, những người có ngón tay dài và đầy thường được xem là người có bàn tay đẹp. Bên cạnh đó, trong nhân tướng học, người có ngón tay dài và đầy thường rất tài giỏi và có khả năng làm giàu cho bản thân mình.

Trời sinh những người có ý chị và nghị lực mạnh mẽ, họ biết kiếm tiền và biết quản lý tiền một cách hoàn hảo nhất. Đa số họ thường làm trong ngành nghệ thuật, ngoài ra còn có nghề tay trái giúp họ giàu có và phú quý. Tử vi học có nói, cuộc sống của những người này khá bình yên, chẳng may gặp phải hoàn cảnh khó khăn thì cũng chỉ là nhất thời.

Sau 30 tuổi, họ thường xây dựng được sự nghiệp ổn định, không những thế càng lớn tuổi càng thu hút tài vận, dư sức xây dựng cuộc sống sung túc ấm no cho bản thân và cả gia đình. Hậu vận chẳng cần lo cơm áo gạo tiền, chỉ cần an nhàn hưởng thụ những thành quả do mình tạo ra.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo