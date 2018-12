Khám phá ngôi nhà cổ cực đặc biệt của phố cổ Hội An

Nằm ở số 80 Trần Phú, phường Minh An, thành phố Hội An, Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch là một ngôi nhà cổ đặc sắc của khu đô thị cổ Hội An. Xét cấu trúc nhà, phương pháp xây dựng, phong cách chạm trổ và vật liệu thì ngôi nhà được xây dựng khoảng đầu thế kỷ 20. Thời ấy nó vừa dùng để ở, vừa làm hiệu buôn. Nhà gồm có hai tầng, tường xây bằng gạch, sườn gỗ, mái lợp ngói âm dương. Mặt bằng nhà hình chữ nhật, rộng 7,5 mét, dài 36 mét, chia làm ba phần: Nhà trước nhà giữa, và nhà sau. Nhà giữa hẹp hơn nhà trước và nhà sau, do một phần diện tích khu vực này được chừa ra để làm sân trời. Giữa sân trời có một bể non bộ, mặt tường phía sau có phù điêu hình cuốn thư khảm sành sứ, trang trí các hình ảnh thiên nhiên, tĩnh vật... sinh động. Cột nhà được đặt trên những viên đá cẩm thạch và đầu cột vươn lên đỡ đòn tay trên mái, ngoài ra những thanh kèo cũng riêng rẽ giữa các cột. Tầng hai của khu vực nhà giữa có ban công bao quanh giếng trời. Tầng hai của nhà trước có ban công nhìn ra phố. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, nhà cổ 80 Trần Phú là một trong những ngôi nhà có kết cấu tốt nhất trong các nhà cổ truyền thống ở Hội An. Về mặt mỹ thuật, ngôi nhà cũng là nơi sở hữu các họa tiết chạm khắc gỗ tinh xảo bậc nhất nhì phố cổ. Họa tiết trang trí trên một ô cửa sổ của ngôi nhà. Trong quá khứ, trải qua thời gian dưới tác động bởi các yếu tố bất lợi của tự nhiên, ngôi nhà 80 Trần Phú từng bị xuống cấp nặng. Năm 1993, chính quyền địa phương đã tiến hành trùng tu, tôn tạo ngôi nhà với sự hỗ trợ kinh phí và kỹ thuật từ phía Nhật Bản. Đến năm 1995 thì việc trùng tu hoàn thành và ngôi nhà được sử dụng làm Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch nhằm phát huy hiệu quả những giá trị vốn có của ngôi nhà. Hiện nay, Bảo tàng trưng bày rất nhiều hiện vật gốm sứ cổ, phần lớn có nguồn gốc Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… Đây là những sản phẩm đã được giao dịch ở Hội An nhiều thế kỷ trước. Với vẻ đẹp kiến trúc hiếm có và bộ sưu tập cổ vật quý giá, Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch - nhà cổ 80 Trần Phú là một điểm tham quan không thể bỏ qua của du khách ở phố cổ Hội An. Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

