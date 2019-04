Ai có nốt ruồi son ở 4 vị trí này chỉ việc ung dung hưởng lộc trời

Nốt ruồi son ở trong lòng bàn tay

Nhân tướng học cho rằng nếu sở hữu nốt ruồi son trong lòng bàn tay thì chẳng khác nào bạn đang nắm trong tay một "viên ngọc quý". Bởi đây là nốt ruồi đại phú đại quý.

Những người có nốt ruồi son trong lòng bàn tay là người có tài lãnh đạo, quản lý, vì vậy sự nghiệp sẽ suôn sẻ, thăng quan tiến chức. Bên cạnh đó, nó sẽ giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn về tài chính, làm việc chăm chỉ thì về sau sẽ sở hữu khối tài sản kếch xù, sống sung túc.

Nốt ruồi son ở ngón tay trỏ

Nếu ngón trỏ mà có nốt ruồi đỏ ở đốt thứ nhất thì bạn là người có số được hưởng an nhàn sung sướng, "ngậm thìa vàng" từ khi sinh ra. Tiền vận tốt, cuộc đời an nhàn hạnh phúc, may mắn ngập tràn.

Còn nếu ngón trỏ của bạn có nốt ruồi son ở đốt thứ hai thì bạn sẽ có sự nghiệp thành công rạng rỡ. Chủ nhân sở hữu nốt ruồi đỏ ở vị trí này thường gặp nhiều may mắn trong công việc, được quý nhân phù trợ để vượt qua khó khăn, thử thách. Con đường sự nghiệp bằng phẳng, không phải trải qua sóng gió biến cố gì to lớn, mưu sự tất thành, hiếm khi thất bại.

Nốt ruồi son mọc ở ngực

Theo quan điểm của nhân tướng học, phụ nữ có nốt ruồi son mọc ở ngực là người có tướng tốt. Bởi đó là điềm báo người này sớm sinh con quý tử. Nhân duyên của người có nốt ruồi cát này cũng thuận lợi, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.