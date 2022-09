8 bí mật ít người biết của cây cầu đá cổ đẹp nhất Việt Nam

1. Từng được làm bằng gỗ. Cầu đá làng Nôm có một lịch sử rất lâu đời. Vào thế kỷ 16, cây cầu này được làm bằng gỗ lim. Đến thời vưa Tự Đức, cầu được người dân làng Nôm xây lại hoàn toàn bằng đá xanh và gìn giữ đến ngày nay. 2. Kỹ thuật xây cầu "bí truyền". Nét đặc biệt trong cách xây dựng của cầu Nôm là mặt cầu, dầm cầu và chân cầu chỉ gác lên nhau chứ không có vật liệu liên kết như vôi vữa hay đinh ốc. Dù vậy, cây cầu vẫn đứng vững sau hai thế kỷ tồn tại. 3. Con số 9. Cầu đá làng Nôm được xây 9 nhịp. Theo quan niệm tâm linh của người xưa, số 9 tượng trưng cho sự may mắn, viên mãn. 4. Hình tượng vân mây. Các mỏm đá dầm cầu được chạm trổ vân mây khá tinh xảo. Đây là một loại họa tiết thường sử dụng để trang trí trong kiến trúc cổ, biểu trưng cho vận tốt và phúc lành. 5. Độ bền vượt thời gian. Khi mới dựng, cầu Nôm chỉ dành cho người đi bộ qua lại. Đến thế kỷ 21, cây vẫn đồng hành cùng thời cuộc, là nơi hàng trăm lượt phương tiện cơ giới qua lại mỗi ngày. Độ bền vượt thời gian một lần nữa vinh danh những người thợ xây cầu xưa. 6. Giếng cổ đầu cầu. Ngay cạnh đầu cầu Nôm có một chiếc giếng tuổi đời nhiều thế kỷ, là một trong ba giếng cổ còn được lưu giữ ở làng Nôm. Miệng chiếc giếng này làm từ đá nguyên khối. 7. Con số 1942. Bên mố cầu Nôm có số 1942 đắp nổi bằng bê tông. Đây là năm mà mố cầu được gia cố bằng kỹ thuật xây dựng hiện đại, giúp cây cầu đứng vững được trước những trận lũ lụt lớn. 8. Cầu Nôm trong văn hóa dân gian. Cây cầu lịch sử này đã đi vào tâm thức của nhiều thế hệ người dân làng Nôm qua câu ca dao: “Ai về cầu đá làng Nôm / Mà xem phong cảnh nước non hữu tình”... Mời quý độc giả xem video: Có Một Ninh Bình Non Nước Hữu Tình Đến Thế. Nguồn: VTV Review.

