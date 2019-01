6 loại hoa hút tài đón lộc trong ngày Tết Nguyên Đán 2019

Hoa hải đường

Hải đường có nhiều loại, lại nở đúng vào mùa xuân với ý nghĩa may mắn, phát tài phát lộc, phú quý, anh em hòa thuận, vui vẻ… nên loài hoa này được trồng rộng khắp miền Bắc.

Ảnh minh họa. Một chậu hải đường trong phòng khách chắc chắn sẽ là ý tưởng tuyệt vời để mang đến sắc xuân cùng nhiều điều may mắn cho các thành viên trong gia đình khi bắt đầu một năm mới với nhiều hi vọng và mơ ước.



Hoa đào

Cái Tết của người miền Bắc luôn gắn liền với hình ảnh hoa đào tươi thắm. Đào được xem là tinh hoa của ngũ hành, không chỉ có tác dụng xua đuổi tà ma mà còn mang đến nguồn sinh khí đem lại yên bình trong năm mới. Hoa đào để thờ cúng cần mua trước Tết 3 - 5 ngày, cành nhiều nụ và cánh hoa nhỏ mịn.

Hoa mai

Người miền Trung và miền Nam thường chọn chậu hoa mai to để trang trí phòng khách và những nhánh mai vàng để đặt trên bàn thờ tổ tiên. Hoa mai tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Nên chọn mua nhánh mai có nụ to, điểm lá non mơn mởn, nếu hoa nở rộ trong ngày đầu xuân còn là điềm báo của may mắn, tốt lành.

Hoa trạng nguyên

Tên loài hoa tượng trưng cho ý nghĩa của nó. Với sắc đỏ thắm, hoa trạng nguyên luôn được bao người mến mộ và mong muốn sở hữu một chậu hoa này trong dịp Tết để cầu mong sự thành đạt, may mắn trên con đường học hành.

Ngoài ra loài hoa này còn thể hiện cho sự quyết tâm, ý chí vượt mọi khó khăn thử thách để đạt tới con đường vinh quang, hiển hách.

Hoa hồng đỏ

Bên cạnh hoa Tết nở theo mùa thì hoa hồng được xem là “nữ hoàng của các loài hoa” khi nở quanh năm, kèm theo ý nghĩa hạnh phúc ngập tràn, vĩnh cửu. Lưu ý khi chọn hoa hồng để thờ cúng là hoa phải có màu đỏ tươi (tránh màu nhạt, hồng phớt, trắng,…) và không xen lẫn các hoa nhiều màu khác để tỏ sự tôn nghiêm.

Hoa đỗ quyên

Hoa đỗ quyên với sắc đỏ, sắc hồng tượng trưng cho sự may mắn, phú quý và thành đạt. Hơn nữa loài hoa này rất dễ trồng. Hoa xòe rộng, um tùm nên để trưng bày trong phòng khách thật là điều tuyệt vời, vừa giúp mang sắc xuân vừa có tác dụng hóa giải khí xấu, mang vượng khí đến cho gia đình.

