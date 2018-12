5 ngày sinh âm lịch giúp bản mệnh năm 2019 đại cát đại lợi

Ngày sinh rơi vào mùng 1 và 12 âm lịch

Trong tử vi phong thủy, người sinh vào ngày mùng 1 và 12 âm lịch được nhận định là khá khiêm tốn, hướng nội, làm việc chắc chắn, đĩnh đạc. Nam giới có ngày sinh này thường sẽ thông minh nhanh trí, làm việc dứt khoát, mạnh mẽ, dám bứt phá và có duyên với tiền bạc. Ngoài 38 tuổi họ sẽ tạo dựng cơ đồ hoặc sự nghiệp cho riêng bản thân mình.

Ảnh minh họa. Càng kết hôn muộn thì tiền tài, danh vận càng dư dôi, đủ đầy. Việc sắm nhà, mua xe, kinh doanh bất động sản với họ dễ như trở bàn tay. Nữ giới sinh ngày này dung mạo đoan trang, tư duy mẫn tiệp, ăn nói tài tình, dễ làm nên nghiệp lớn.



Tử vi năm 2019 nhận định, 365 ngày tới, họ sẽ dễ gặt hái được những mối làm ăn “béo bở”, vừa có duyên với tiền bạc lại sớm kết hôn với người đàn ông trong mơ nhiều người phụ nữ thèm khát.

Đường tình duyên thăng hoa, gia vận êm ái giúp cho họ dễ dàng và thoải mái trong tâm lí hơn rất nhiều. Chưa kể tiền đồ xán lạn, tương lai rộng mở nên thường cả nam và nữ có ngày sinh lí tưởng này đều sẽ “bùng nổ” trong năm 2019.

Chỉ cần kiên trì, khéo léo thực hiện đúng theo kế hoạch bản thân đề ra, năm Kỉ Hợi với những người có ngày sinh rơi vào mùng 1 và 12 âm lịch sẽ là thời điểm đổi đời và chuyển giao tuyệt vời từ tầm trung sang tầm cao đáng ngưỡng mộ.

Ngày 6, 7 âm lịch

Những người sinh vào ngày 6 và 7 âm lịch thường là người hướng ngoại, tích cực và lạc quan. Họ nhìn mọi vật, mọi chuyện trên thế gian này với ánh mắt tươi sáng, tràn đầy hi vọng. Năm 2019 tới đây, tài vận của những người này sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng và phát triển vượt bậc. Dưới sự giúp đỡ của thần tài, mọi kế hoạch và dự án làm ăn của người này đều thành công, chẳng có gì là không thể làm được, mưu sự dễ thành.

Những người sinh vào ngày âm lịch này vốn dĩ đã có sẵn số phát tài, không cần phải lo lắng nhiều về tài chính, chi tiêu. Vì vậy, trong năm mới này, bạn cần luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để nắm bắt cơ hội làm giàu, nếu nhanh nhạy thì khả năng giàu lên sau một đêm là vô cùng lớn.

Ngày 15 âm lịch

Người sinh vào ngày 15 âm lịch thường là người kiên nhẫn, chịu khó, thông minh và có tài cán. Những người này đôi lúc tỏ ra hơi kiêu ngạo nhưng nếu xét về khả năng kiếm tiền của họ thì không ai có thể nghi ngờ hay phản đối. Bước vào năm 2019, vận may và thần tài cùng nhau sát cánh bên cạnh khiến cho vận mệnh của người này như bước sang một chương mới, rực rỡ hơn rất nhiều so với năm cũ. Với sự giúp đỡ và hỗ trợ của quý nhân, những khó khăn thử thách sẽ dần lùi lại phía sau và nhường chỗ cho niềm vui, hạnh phúc và thành công. Được thần tài chiếu cố, những người sinh vào ngày âm lịch này sẽ có được những cơ hội ngàn vàng để tương lai trở nên giàu có hơn, phú quý hơn. Đừng chần chừ hay do dự khi thấy cơ hội hiện ra trước mắt nhé!

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.