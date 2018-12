Giáng sinh TK 19 có gì thú vị khiến nhiều người hào hứng?

Trào lưu làm tóc hình cây thông Noel gây sốt trong những năm gần đây đã xuất hiện từ những năm 1960. Lấy ý tưởng từ những cây thông được trang trí đầy màu sắc, các cô gái trẻ đã nghĩ ra cách dùng chai nhựa hoặc những đồ vật hình trụ để tạo kiểu, sau đó dùng những món đồ trang trí bắt mắt khiến cho mái tóc của mình trở nên thu hút nhất. Ảnh: Bettmann. Vào năm 1909, những chú gà tây trắng sẽ thay tuần lộc đảm nhận nhiệm vụ chở ông già Noel mang những món quà xinh xắn đến cho các bạn nhỏ trong đêm Giáng sinh. Ảnh: Library of Congress. Một khu chợ Giáng sinh nằm trên phố West Stress (New York, Mỹ) bày bán các mặt hàng thiết yếu vào ngày lễ như cây thông, đồ trang trí, bánh kẹo… Khung cảnh khu chợ tấp nập kẻ bán người mua được ghi lại vào năm 1910. Ảnh: George Rinhart. Dù ở trong thời đại nào, những món đồ xinh xắn được bày bán trong các cửa hàng đồ chơi vẫn luôn thu hút sự chú ý của các bé trai. Ảnh: Library of Congress. Dường như những bé gái thích được ông già Noel tặng búp bê ngộ nghĩnh hơn các món đồ chơi thú vị. Hình ảnh được ghi lại tại cửa hàng bách hóa Bamberger (Mỹ) vào năm 1949. Ảnh: Bettmann. Những cô bé, cậu bé ở London (Anh) háo hức tham dự bữa tiệc Giáng sinh dưới hầm trú ẩn. Hình ảnh được ghi lại vào năm 1940, khi Thế chiến II vẫn đang diễn ra. Ảnh: AP. Ngày 19/11/1949, người dân Chicago đổ xô đến phố State Street khi ông già Noel ghé qua. Ước tính có khoảng nửa triệu người đã có mặt tại đây để đón chào ngày lễ trọng đại này. Ảnh: Bettmann. Người dân New York (Mỹ) tấp nập đến các khu chợ, trung tâm thương mại sắm sửa những món đồ cần thiết cho lễ Giáng sinh. Khung cảnh người mua đông đúc vào năm 1947 này đến bây giờ bạn vẫn có thể bắt gặp đâu đó trong những khu mua sắm vào dịp lễ, tết. Ảnh: Bettmann. Cây thông Noel ở Rockefeller Center (Mỹ) được chụp vào một buổi tối trong tháng 12, năm 1955. Được hình thành từ năm 1931, nơi đây đã trở thành một trong những hình ảnh không thể thiếu vào lễ Giáng sinh ở đất nước cờ hoa. Ảnh: AP. Cưỡi xe tuần lộc là hành động đã quá quen thuộc, giờ ông già Noel còn dùng cả tàu vũ trụ đi phát quà. Ảnh: Bettmann. Đối với nhiều thế hệ gia đình hiện đại ngày nay, cả nhà cùng nhau quây quần hát những ca khúc Giáng sinh có thể là một điều khá xa lạ. Nhưng ở thế kỷ trước, đây là một việc làm quen thuộc mà bất kỳ gia đình nào cũng thực hiện vào ngày Chúa ra đời. Ảnh: Genevieve Naylor. Đôi tình nhân đắm chìm trong khung cảnh yên bình, ngọt ngào dưới gốc cây thông lấp lánh ở Rockefeller Center. Hình ảnh lãng mạn được ghi lại vào năm 1962 khiến người xem nhận ra rằng, điều tuyệt vời nhất trong đêm Giáng sinh là được ở cạnh người mình yêu thương. Ảnh: Bettmann. Ngày 16/12/1960, cậu bé Eddie Waymel (4 tuổi) đã có cơ hội gặp ông già Noel tại một cửa hàng bách hóa ở Chicago. Sau khi kể cho ông nghe về món quà mơ ước của mình, cậu bé che miệng cười khúc khích vì xấu hổ. Có vẻ như bộ râu đặc biệt của ông già Noel đã khiến Eddie hào hứng hơn rất nhiều. Ảnh: Bettmann. Hình ảnh nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị và hoàng tử Philip ngắm cây thông Noel nhiều màu sắc được ghi lại trong quá trình thực hiện bộ phim tài liệu The Royal Family của đài BBC, năm 1969. Ảnh: Bettmann.

