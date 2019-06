5 mẹo phong thủy giúp tiền vào như thác, nghèo mấy cũng giàu sau 1 đêm

Vấn đề tài chính của bạn trong những ngày gần đây có phần hạn hẹp? Rất có thể do dòng năng lượng của cải của bạn đang bị chặn lại. Phong thủy nhà ở tốt là một cách tuyệt vời thu hút năng lượng để tiền bạc, của cải đổ về cho bạn nhiều hơn. Chỉ cần làm theo những phong thủy đơn giản dưới đây ngay trong ngôi nhà của bạn là có thể giúp thu hút tiền tài, sự thịnh vượng. Một điều bí mật được bật mí đó là những người thuộc giới thượng lưu, giàu có luôn quan tâm đến những yếu tố phong thủy này. 1. Cửa chính - chào đón sự thịnh vượng: Tại cửa chính của ngôi nhà, bạn có thể xâu 3 đồng tiền xu sợi dây chỉ màu đỏ rồi treo trên tay nắm cửa.

Bên cạnh đó, hãy chú ý đến cánh cửa chính của ngôi nhà. Cánh cửa phải được mở rộng và rộng hết cỡ khi cần thiết mà không vị vướng bởi bất kì vật cản gì. Bản lề cửa không được kêu cót két, thường xuyên lau sạch kính cửa (nếu có) và sơn cửa phải còn nguyên không bong tróc, luôn mới. Màu sơn cửa thích hợp cho sự giàu có, tiền bạc và sự thịnh vượng là màu đỏ. Ngoài ra hãy lưu ý, sự bừa bộn, lộn xộn không hề tốt trong phong thủy nhà ở. Vì thế trước cửa nhà của bạn lúc nào cũng phải sạch sẽ, gọn gàng và đủ ánh sáng. Có thể đặt những chậu cây hoa màu đỏ dọc lối đi vào cửa chính hoặc thành nhóm 3 cây một là tốt nhất. Nếu có thể, hãy mua tượng con ếch ba chân ngậm đồng xu trong miệng đặt ở vị trí theo đường chéo từ lối vào hoặc dưới bàn phòng khách, nó có thể thu hút tài lộc cho gia đình. Đối với những gia đình muốn mang tài lộc đến cho cửa hàng thì khi cắt băng khánh thành nên chọn tấm lụa đỏ có độ dài tương ứng với những con số 9 hoặc 18, đó là con số cho sự giàu có trong phong thủy. 2. Phong thủy trong nhà: Như đã nói ở trên, phong thủy tốt yêu cầu mọi thứ phải sạch sẽ và gọn gàng. Vì thế hãy lên kế hoạch làm vệ sinh sạch sẽ cho toàn ngôi nhà. Vứt đi tất cả những gì trong nhà mà bạn không cần dùng đến nữa sau đó sắp xếp đồ vật thật ngăn nắp. Nhà cửa lộn xộn chính là yếu tố ngăn chặn dòng năng lượng tích cực chảy vào trong nhà của bạn. Tiếp theo là đến phần ánh sáng, di chuyển các đồ nội thất trong nhà để tạo ánh sáng tự nhiên. Quá nhiều đồ nội thất, quá nhiều đồ lặt vặt sẽ khiến căn nhà của bạn trở nên chật chội, ngăn chặn dòng năng lượng tiền bạc. Trồng cây phong thủy là một ý tưởng tuyệt vời đem tài lộc đến cho ngôi nhà của bạn. Vì vậy có thể trồng cây lá tròn (giống tiền xu) thích hợp với phong thủy tiền bạc. Nếu bạn thường xuyên làm việc ở nhà, hãy treo 1 chiếc chuông nhỏ ở trên trần nhà khu vực làm việc để thu hút phong thủy tốt, kiến thức và sự thành công. 3. Năng lượng cho khu vực tiền bạc: Khu vực Đông Nam của ngôi nhà là một nơi thịnh vượng thích hợp đặt một chiếc bàn thờ nhỏ. Trên bàn thờ nên đặt một số đồng tiền và nến để tăng cường vận may. Ngoài ra, bạn có thể xem xét đến việc đặt một bể cá cảnh trong khu vực giàu có này hoặc đặt chậu hoa violet màu đỏ hoặc tím để tăng thêm phần giàu có. 4. Phong thủy phòng tắm và nhà bếp: Phong thủy bếp nấu là vật dụng quan trọng nhất trong nhà bếp vì nó liên quan đến sự giàu có. Luôn giữ bếp sạch sẽ và phải còn dùng được. Trong phong thủy, nước có thể rửa trôi hết tiền bạc. Vì thế cần đặc biệt chú ý vặn chặt tất cả các vòi nước khi không sử dụng. Đặc biệt đối với nhà tắm, nhà vệ sinh, hãy đậy nắp bồn cầu khi không dùng đến. Các tông màu đất giống như màu vàng sáng và màu be nên được sử dụng trên tường hoặc sàn nhà bếp, phòng tắm. 5. Phong thủy bên ngoài nhà: Khu vực giàu có ở khuôn viên bên ngoài nhà nằm ở phía Đông Nam. Vì thế có thể đặt một bể nước ở khu vực này hay treo một chiếc chuông gió để giúp thu hút năng lượng tích cực. Nếu bạn không thích 2 gợi ý trên có thể trồng hoa màu đỏ hoặc màu tím, còn nếu kê bàn ghế hãy lưu ý đến con số 3. *Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung khoa học phong thủy cho bạn đọc.

Vấn đề tài chính của bạn trong những ngày gần đây có phần hạn hẹp? Rất có thể do dòng năng lượng của cải của bạn đang bị chặn lại. Phong thủy nhà ở tốt là một cách tuyệt vời thu hút năng lượng để tiền bạc, của cải đổ về cho bạn nhiều hơn. Chỉ cần làm theo những phong thủy đơn giản dưới đây ngay trong ngôi nhà của bạn là có thể giúp thu hút tiền tài, sự thịnh vượng. Một điều bí mật được bật mí đó là những người thuộc giới thượng lưu, giàu có luôn quan tâm đến những yếu tố phong thủy này. 1. Cửa chính - chào đón sự thịnh vượng: Tại cửa chính của ngôi nhà, bạn có thể xâu 3 đồng tiền xu sợi dây chỉ màu đỏ rồi treo trên tay nắm cửa.

Bên cạnh đó, hãy chú ý đến cánh cửa chính của ngôi nhà. Cánh cửa phải được mở rộng và rộng hết cỡ khi cần thiết mà không vị vướng bởi bất kì vật cản gì. Bản lề cửa không được kêu cót két, thường xuyên lau sạch kính cửa (nếu có) và sơn cửa phải còn nguyên không bong tróc, luôn mới. Màu sơn cửa thích hợp cho sự giàu có, tiền bạc và sự thịnh vượng là màu đỏ. Ngoài ra hãy lưu ý, sự bừa bộn, lộn xộn không hề tốt trong phong thủy nhà ở. Vì thế trước cửa nhà của bạn lúc nào cũng phải sạch sẽ, gọn gàng và đủ ánh sáng. Có thể đặt những chậu cây hoa màu đỏ dọc lối đi vào cửa chính hoặc thành nhóm 3 cây một là tốt nhất. Nếu có thể, hãy mua tượng con ếch ba chân ngậm đồng xu trong miệng đặt ở vị trí theo đường chéo từ lối vào hoặc dưới bàn phòng khách, nó có thể thu hút tài lộc cho gia đình. Đối với những gia đình muốn mang tài lộc đến cho cửa hàng thì khi cắt băng khánh thành nên chọn tấm lụa đỏ có độ dài tương ứng với những con số 9 hoặc 18, đó là con số cho sự giàu có trong phong thủy. 2. Phong thủy trong nhà : Như đã nói ở trên, phong thủy tốt yêu cầu mọi thứ phải sạch sẽ và gọn gàng. Vì thế hãy lên kế hoạch làm vệ sinh sạch sẽ cho toàn ngôi nhà. Vứt đi tất cả những gì trong nhà mà bạn không cần dùng đến nữa sau đó sắp xếp đồ vật thật ngăn nắp. Nhà cửa lộn xộn chính là yếu tố ngăn chặn dòng năng lượng tích cực chảy vào trong nhà của bạn. Tiếp theo là đến phần ánh sáng, di chuyển các đồ nội thất trong nhà để tạo ánh sáng tự nhiên. Quá nhiều đồ nội thất, quá nhiều đồ lặt vặt sẽ khiến căn nhà của bạn trở nên chật chội, ngăn chặn dòng năng lượng tiền bạc. Trồng cây phong thủy là một ý tưởng tuyệt vời đem tài lộc đến cho ngôi nhà của bạn. Vì vậy có thể trồng cây lá tròn (giống tiền xu) thích hợp với phong thủy tiền bạc. Nếu bạn thường xuyên làm việc ở nhà, hãy treo 1 chiếc chuông nhỏ ở trên trần nhà khu vực làm việc để thu hút phong thủy tốt, kiến thức và sự thành công. 3. Năng lượng cho khu vực tiền bạc: Khu vực Đông Nam của ngôi nhà là một nơi thịnh vượng thích hợp đặt một chiếc bàn thờ nhỏ. Trên bàn thờ nên đặt một số đồng tiền và nến để tăng cường vận may. Ngoài ra, bạn có thể xem xét đến việc đặt một bể cá cảnh trong khu vực giàu có này hoặc đặt chậu hoa violet màu đỏ hoặc tím để tăng thêm phần giàu có. 4. Phong thủy phòng tắm và nhà bếp: Phong thủy bếp nấu là vật dụng quan trọng nhất trong nhà bếp vì nó liên quan đến sự giàu có. Luôn giữ bếp sạch sẽ và phải còn dùng được. Trong phong thủy, nước có thể rửa trôi hết tiền bạc. Vì thế cần đặc biệt chú ý vặn chặt tất cả các vòi nước khi không sử dụng. Đặc biệt đối với nhà tắm, nhà vệ sinh, hãy đậy nắp bồn cầu khi không dùng đến. Các tông màu đất giống như màu vàng sáng và màu be nên được sử dụng trên tường hoặc sàn nhà bếp, phòng tắm. 5. Phong thủy bên ngoài nhà: Khu vực giàu có ở khuôn viên bên ngoài nhà nằm ở phía Đông Nam. Vì thế có thể đặt một bể nước ở khu vực này hay treo một chiếc chuông gió để giúp thu hút năng lượng tích cực. Nếu bạn không thích 2 gợi ý trên có thể trồng hoa màu đỏ hoặc màu tím, còn nếu kê bàn ghế hãy lưu ý đến con số 3. *Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung khoa học phong thủy cho bạn đọc.