3 tháng sinh âm lịch giúp phụ nữ mang lại hào quang cho cả nhà

Nếu bạn là phụ nữ sinh vào những tháng âm lịch này thì xin chúc mừng bởi bạn có vận may rực rỡ, nhất định mang đến ánh hào quang cho gia đình mình.

Mỗi người sinh ra lại mang một số mệnh khác nhau, tuy nhiên, bất kể sống trong môi trường nào, hoàn cảnh nào, ai cũng phải đối mặt với những vấn đề riêng của mình và không thể dựa dẫm vào người khác. Có vượt qua được chông gai, nghịch cảnh hay không là nhờ vào khả năng và sức mạnh ý chí của mỗi người, nhưng bên cạnh đó còn phải dựa một chút vào may mắn. Theo tử vi số học, 3 tháng âm lịch sau được coi là tháng tốt lành, ai sinh vào tháng này thường gặp nhiều may mắn trong cuộc đời, hậu vận tốt đẹp bình an.

Tháng 2 âm lịch

Ảnh minh họa. Theo tử vi về cách xem tướng, các cô gái sinh vào thời gian này sở hữu vẻ dịu dàng, có trái tim nồng ấm, đầy tình yêu thương, chu đáo và luôn chăm lo chu toàn cho gia đình, nhất là ai sinh vào ngày 9, 16 và 18 của tháng 2 âm lịch. Người phụ nữ như vậy luôn được đàn ông yêu mến, hết lòng giúp đỡ và trân trọng. Thế nên trong cuộc sống người này đúng là hậu phương vững chắc của chồng, có tướng vượng phu.



Đối với gia đình chồng, con dâu như bạn là điều may mắn với họ vì bạn cực kì biết đối nhân xử thế, biết ứng xử thông minh. Bạn đang có một mái ấm hạnh phúc và nên trân trọng điều này đó.

Tháng 3 âm lịch

Tháng 3 âm lịch thường là thời điểm cuối xuân, đầu hạ, lúc này thời tiết sẽ vô cùng ấm áp và dễ chịu. Phụ nữ sinh vào thời điểm này là người hiền lành, biết quan tâm chăm lo cho những người xung quanh và luôn tạo cho mọi người cảm giác gần gũi, dễ chịu khi ở bên. Họ đi đến đâu thu hút người khác phái đến đấy, số tuy đào hoa nhưng lại là người chung thủy hết mực. Cuộc đời họ thường gặp được những mối nhân duyên tốt đẹp, về sau kết hôn với đúng người, đúng thời điểm nên được sống trong hạnh phúc viên mãn.

Trời sinh người này luôn được thần may mắn kề bên nên bất kể làm gì cũng thuận lợi, dễ dàng. Bên cạnh đó, đây còn là người có số vượng phu, đem lại vận may cho chồng trong cả sự nghiệp lẫn tiền bạc. Đàn ông lấy được người phụ nữ này thì như "buồn ngủ gặp được chiếu manh", không chỉ sự nghiệp thăng tiến vượt bậc mà còn tạo dựng được địa vị rất lớn trong xã hội.

Tháng 6 âm lịch

Phụ nữ sinh vào tháng 6 âm lịch thường là người rất nhiệt tình, năng động. Họ rực rỡ như ánh mặt trời, lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống, đi đến đâu cũng lan tỏa năng lượng tích cực của mình đến đấy. Phúc khí của người này thường vô cùng lớn, vì vậy bất kể là con giáp nào, chỉ cần sinh vào tháng 6 âm lịch thì đều có khả năng thực hiện được ước mơ, lý tưởng của riêng mình. Bên cạnh đó, họ giống như một "ngôi sao may mắn", không chỉ tự mình tỏa sáng rực rỡ mà còn mang may mắn chia sẻ cho những người xung quanh.

Nhà có người nào sinh vào ngày này thì gia đạo ngày càng phát triển, thịnh vượng, cha mẹ khỏe mạnh sống lâu. Sau khi kết hôn, họ đem lại may mắn cho chồng, có khả năng làm cho con đường sự nghiệp của chồng thăng tiến vùn vụt. Đến tuổi trung niên, phụ nữ sinh vào thời điểm này sẽ được hưởng những ngày tháng bình yên, hạnh phúc.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.