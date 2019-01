3 nét “tướng thiện” chỉ những người phụ nữ giàu sang, phúc đức mới có

Phụ nữ có vầng trán cao, rộng

Nhân tướng học chỉ ra rằng, trán không chỉ là nơi phản ánh trí thông minh của một người mà còn là cung tài lộc của gia chủ. Người có trán càng cao, rộng càng khôn ngoan, giỏi kinh doanh và có đầu óc làm giàu. Họ sinh ra là để làm đại gia, muốn nghèo cũng không được.

Nếu vầng trán cao, ít nếp nhăn thì mệnh của gia chủ càng hưng thịnh, may mắn bám riết không rời nửa bước. Họ làm đâu thắng đó, kiếm về bộn tiền khi còn khá trẻ. Hôn nhân của người có nét tướng này viên mãn, được chồng yêu thương nuông chiều như bà hoàng.

Ảnh minh họa.

Khuôn cằm tròn đầy

Bất luận nữ giới hay nam giới, nếu may mắn sở hữu đặc điểm khuôn cằm tròn đầy, trong nhân tướng học nhận định là vô cùng may mắn. Người này sẽ có vận trình biến động thời tuổi trẻ nhưng nếu nỗ lực hết mình thì vãn niên may mắn, trung niên khởi vận dồi dào.

Chỉ cần cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai, chắc chắn họ sẽ sớm gặt hái thành công trong sự nghiệp khi ngoài 40 tuổi. Đồng thời nên hiểu rằng, bản thân họ cũng nên tích cực làm việc thiện, năng nổ, hoạt bát và dành thời gian chăm lo cho gia đình nhiều hơn mới có thể giữ vững tài lộc rộn ràng, may mắn liên miên.

Nếu khéo léo mở rộng các mối quan hệ ngoại giao, tính cách hòa nhã, hướng ngoại, ngoài 38 tuổi họ sẽ được lộc trời cho về đường đất đai, điền sản, từ đó sớm làm nên chuyện lớn trong vài ba năm sau đó. Nói không chừng, ngoài 45 tuổi, họ sẽ “phất” lên như diều gặp gió, gây dựng được sự nghiệp và cơ đồ khởi sắc tuyệt vời.

Phụ nữ có đôi mắt trong, sáng, đen nháy

Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, là nơi toát lên thần thái , cốt cách của một con người chính xác nhất. Cá cụ xưa đã chỉ ra rằng, phụ nữ có đôi mắt to tròn, đen nháy và trong sáng là người thông minh, đa tài lại khéo ăn nói.

Họ biết cách dùng lời nói để có được những thứ mình muốn, không làm mất lòng ai, cũng chẳng cần ra sức bợ đỡ hay chà đạp ai. Sự khôn khéo ấy rất hiếm người có được. Nhờ thế, mẫu phụ nữ này dù sinh ra trong gia đình khốn khó cũng tự mình lập thân, vươn lên lọt top giới thượng lưu siêu giàu có. Càng về hậu vận, họ càng may mắn vận tài lộc, tiêu tiền khỏi nghĩ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.