3 điểm này trên người vợ càng to thì vợ chồng càng nhiều tiền

Nhân tướng học chỉ ra rằng những bộ phận này trên cơ thể càng to càng rộng thì phúc phận càng lớn.

Bàn tay to

Nếu có bàn tay to, hồng hào, cân đối với chiều dài cánh tay và cơ thể thì người đó sẽ có vận may về tiền bạc, sau 35 tuổi kiểu gì cũng giàu có, cuộc sống sung túc, yên bình.Những người có bàn tay to thường có lòng nhân hậu, thương người. Chính vì lòng tốt đó mà những lúc khó khăn họ luôn có bạn bè sẵn sàng đứng ra giúp đỡ, có quý nhân phù trợ.

Đồng thời, họ còn là người quản lý tiền bạc cực tốt nên không bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần. Tiền một khi đã vào tay thì sẽ “đẻ” ra thêm chứ không thiếu hụt đi.

Tuy nhiên, cần đề phòng có kẻ gian hãm hại,vì ganh ghét, đố kỵ mà tìm đủ mọi cách để gây khó dễ, đặc biệt là những người làm ăn, kinh doanh lớn. Cách hóa giải tốt nhất là không được nhẹ dạ cả tin, phải quan sát con người kỹ càng, tu tâm dưỡng tính.

Ảnh minh họa. Khuôn miệng rộng



Xưa nay trong dân gian vẫn truyền nhau câu nói quen thuộc “Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà”. suy cho cùng đó cũng chỉ là cách nói vui, có ý phê phán nhiều chị em thường có thói quen ngồi lê đôi mách.

Ứng theo nhân tướng học mà xét, người sở hữu khuôn miệng rộng, bất kể là vợ/chồng, cũng đều mang lại phước báu tài lộc cho gia đình, nhất là trong năm 2019 sắp tới. Phụ nữ sở hữu khuôn miệng rộng thường là người tự tin, nụ cười đầy rạng rỡ, can đảm nói lên quan điểm của bản thân và bản lĩnh làm chủ cuộc đời. Trong hôn nhân, phụ nữ có đặc điểm này là người có số vượng phu ích tử, một tay kề cận giúp đỡ chồng gầy dựng cơ nghiệp.

Nói vui một chút, cứ nhìn vào giới showbiz sẽ thấy những người phụ nữ sở hữu khuôn miệng rộng là những người quyền lực, tài năng ngút trời. Thế nên chuyện “đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà” là nói chơi đùa thôi nhé, ngược lại đó là những người có số tướng cao sang, đài các!

Mông to

Nghe có vẻ khó tin, bởi nhiều người thường tỏ ra ngại ngần khi vòng 3 có số đo vượt bậc so với mọi người xung quanh. Nhưng xét theo nhân tướng học, vợ/chồng có số đo vòng 3 càng ‘khủng” thì đi kèm với cơ hội tài lộc đầy nhà khi bước qua tuổi trung niên.

Với phụ nữ, nếu theo sinh lý thì những người có vòng mông to thường dễ dàng, trơn tru trong chuyện sinh nở con cháu mang lại nhiều phước báu. Khi xét về nhân tướng, phụ nữ mông to thường có đời sống sung túc, ít lo nghĩ nhiều. Đặc biệt trong năm Heo vàng 2019 sắp tới sẽ đón thêm thành viên nếu còn đang chần chừ chuyện sinh nở.

Ở tuổi trẻ dù có hơi khó khăn, nhưng khi bước qua trung niên, phụ nữ sở hữu vòng 3 to lớn thường có số vượng phu, giúp chồng “tát bể Đông” đếm tiền mỏi tay, đặc biệt là vào đầu năm sắp tới.

Bởi thế thay vì tự ti vì vòng 3 bất thường hơn người, chị em sở hữu đặc điểm này càng phải tự hào vì một tay phụ giúp chồng gầy cơ dựng nghiệp. Gái có công, chồng chẳng phụ, cứ nhớ nằm lòng thế nhé!

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.