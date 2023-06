20 câu nói thần kỳ nhất thế gian, đọc một lần, lợi cả đời!

Bạn nói những lời như thế nào, bạn có thể trở thành loại người đó, và bạn cũng có thể khiến vận mệnh của chính mình tiếp tục phát triển theo hướng đó.

Dùng lời lẽ hằn học làm tổn thương người khác có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Để sưởi ấm thế giới bằng những lời nói nhẹ nhàng có thể giúp ích cho mọi người trong một thời gian, một ngày hoặc thậm chí cả đời.



20 từ mạnh mẽ sau đây phải được ghi lại và để bản thân nói chúng thường xuyên.

Nếu kiên trì thực hiện, nhất định bạn sẽ thấy mình thay đổi từ trong ra ngoài, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng suôn sẻ hơn.

20 trích dẫn về năng lượng cần nhớ:

1. Có thể kiểm soát ngôn ngữ của sự tức giận bên kia: Tôi xin lỗi!

2. Ngôn ngữ xây tháp nhân cách khiêm tốn: Xin cảm ơn!

3. Ngôn ngữ khiến đối phương phải nhún vai: Giỏi lắm!

4. Ngôn ngữ có thể triệu hồi hòa bình: Tôi đã sai!

5. Ngôn ngữ có thể cải thiện cảm giác hiện diện: Bạn là nhất!

6. Ngôn ngữ khiến đối phương vui vẻ: Hôm nay đẹp trai quá!

7. Ngôn ngữ có thể dẫn đến kết quả tốt hơn: bạn nghĩ sao?

8. Lời nói ấm áp, an ủi: Tôi có giúp được gì không?

9. Ngôn ngữ khiến đối phương mất tự tin: bạn nghĩ gì mà nói như thế?

10. Ngôn ngữ khơi dậy đam mê: tuổi tác chỉ là con số!

11. Ngôn ngữ có thể dẫn dắt 200% khả năng: Hãy tin vào bạn!

12. Một ngôn ngữ bồi đắp dần lòng can đảm: You can do it!

13. Một ngôn ngữ hữu ích hơn bùa hộ mệnh: cầu nguyện cho bạn!

14. Lời nói hiệu quả hơn lời khuyên: Không phải lần nào mọi việc cũng thuận buồm xuôi gió.

15. Ngôn ngữ không cần tiền mua, nhưng có thể khơi dậy tình cảm tốt đẹp: Ở bên anh cảm thấy thật tuyệt!

16. Ngôn ngữ dùng để tôn vinh tương lai của trẻ em: I'm so Pride of you!

17. Lời dũng cảm làm lại từ đầu: Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

18. Lời Bentouer dành cho những người thân yêu của tôi: You are my only one!

19. Ngôn ngữ khiến đối phương cảm thấy khác biệt: Chắc chắn rồi, bạn khác biệt.

20. Một ngôn ngữ có thể an ủi tâm trạng mệt mỏi của đối phương: Mấy ngày nay đã vất vả rồi.

Sự kỳ diệu của những lời nói xấu

Tiếng chửi như một thứ âm thanh ma mị, người nghe thấy đau đớn nhất.

Khi thốt ra những lời nói xấu trở thành một thói quen, ngôn ngữ này sẽ trở thành hạt giống trong tâm, và sớm muộn nó sẽ tạo ra quả bất hạnh cho chính mình.

Khi chúng ta nói những lời khó chịu hoặc không tốt, chúng ta thường nghe người ta nói: "Câm mồm quạ lại!"

Bởi vì khi ngôn ngữ của năng lượng tiêu cực phát ra, những lời nói thờ ơ và hằn học sẽ làm tổn thương người khác và khiến mọi người cảm thấy lạnh lùng.

Nhất là những lời nói ra trong lúc nóng giận oán hận, lời nói đó mang theo một năng lượng mạnh mẽ, phúc từ miệng vào, họa từ miệng ra, lời ác từ miệng thốt ra, cứa vào lòng người như dao sắc, cuối cùng làm tổn thương người khác và chính họ.

Những gì bạn nói là sự phản ánh tâm hồn của bạn

Chỉ những người có trái tim xấu xa mới có thể nói những lời lạnh lùng và ác độc làm tổn thương người khác và khiến mọi người cảm thấy lạnh lùng.

Người có lòng từ bi mới có thể nói những lời êm dịu, với giọng điệu khiêm tốn, làm dịu lòng người, làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.

Mỗi người chúng ta đều là một nhà ảo thuật, chúng ta có thể dùng lời nói làm tổn thương người khác và chính mình, và cũng có thể dùng lời nói giúp đỡ người khác.

Hơn nữa, mọi lời bạn nói cuối cùng sẽ trở lại với bạn.

Mỗi câu nói giống như một hạt giống, bên trong hạt giống không nhìn thấy cây lớn, nhưng chỉ cần bạn gieo hạt giống và không ngừng tưới nước, hạt giống sẽ tự nhiên thu hút những gì nó cần đến bên cạnh bạn và lớn lên mạnh mẽ!

Lời nói xấu hại người, lời nói tử tế làm ấm lòng người, nói năng là nghiệp chướng, muốn tăng phước trước hết phải học tích đức, nói năng tốt đẹp.