Top bí ẩn kỳ quái dưới đại dương ám ảnh cả nhân loại

1. The Bloop: Xuất hiện cách đây gần 20 năm, âm thanh kỳ bí xuất hiện dưới lòng biển sâu “The Bloop” cho đến nay vẫn là bí ẩn khiến nhiều nhà khoa học đau đầu. Năm 1997, Cục quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) phát hiện âm thanh tần số thấp nhưng biên độ cao nhất từ trước tới nay. Âm thanh “quái vật” dưới đáy đại dương sâu thẳm này phát ra từ độ sâu khoảng 4,3 km ở vùng biển cách Chile 1.750 km về phía Tây. Vốn dĩ “The Bloop” gây nhiều tranh cãi đến vậy bởi tần số mà nó được ghi nhận lớn hơn nhiều so với bất cứ tiếng ồn do động vật biển nào gây ra. Tiếng động này có thể truyền đi với một khoảng cách lên tới 5.000km! 2. Công viên điêu khắc dưới nước Grenada: Công viên điêu khắc Sculpture là một trong những bảo tàng dưới nước nổi tiếng ở vùng Grenada. Mặc dù địa điểm tham quan dưới nước này rất độc đáo nhưng trông cũng khá rùng rợn. Khi lạc bước vào công viên dưới đại dương này, du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên trước nghệ thuật vẫn đang "sống" giữa thế giới sinh vật biển phong phú. 3. "Vùng biển Quỷ" - Bermuda thứ hai của thế giới: Nằm ở vùng biển phía Nam thủ đô Tokyo (Nhật Bản), 'Vùng biển Quỷ' (Devil’s Sea) hay 'Tam giác Rồng' (Dragon’s Triangle) là một trong những 'nghĩa địa biển' khổng lồ của đại dương. Giống như Bermuda, tàu thuyền và máy bay khi đến gần vùng biển này đều bị nhiễu loạn la bàn hoặc mất liên lạc đột ngột. Cùng với sương mù biển, sóng cồn và lốc xoáy, tàu thuyền và máy bay dễ dàng mất phương hướng và lạc sâu vào "vùng biển chết". Điều kỳ lạ là, tọa độ của Tam giác Rồng, tam giác quỷ Bermuda và các kim tự tháp Ai Cập nằm cùng trên một đường thằng. Chỉ riêng điều này thôi cũng là bí ẩn khiến các nhà khoa học thấy điên đầu.. 4. Quái vật biển: Quái vật biển thực sự có thể tồn tại. Người ta ước tính rằng khoảng 86% số loài động vật trên trái đất vẫn chưa được khám phá. Biết đâu một trong số đó thực sự là quái vật. Cho đến trước năm 2001, một con mực khổng lồ vẫn được cho là một sinh vật huyền thoại khủng khiếp. >>>Xem thêm video: Bí ẩn thành phố ngầm khổng lồ có sức chứa tới 20.000 người.

1. The Bloop: Xuất hiện cách đây gần 20 năm, âm thanh kỳ bí xuất hiện dưới lòng biển sâu “The Bloop” cho đến nay vẫn là bí ẩn khiến nhiều nhà khoa học đau đầu. Năm 1997, Cục quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) phát hiện âm thanh tần số thấp nhưng biên độ cao nhất từ trước tới nay. Âm thanh “quái vật” dưới đáy đại dương sâu thẳm này phát ra từ độ sâu khoảng 4,3 km ở vùng biển cách Chile 1.750 km về phía Tây. Vốn dĩ “The Bloop” gây nhiều tranh cãi đến vậy bởi tần số mà nó được ghi nhận lớn hơn nhiều so với bất cứ tiếng ồn do động vật biển nào gây ra. Tiếng động này có thể truyền đi với một khoảng cách lên tới 5.000km! 2. Công viên điêu khắc dưới nước Grenada: Công viên điêu khắc Sculpture là một trong những bảo tàng dưới nước nổi tiếng ở vùng Grenada. Mặc dù địa điểm tham quan dưới nước này rất độc đáo nhưng trông cũng khá rùng rợn. Khi lạc bước vào công viên dưới đại dương này, du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên trước nghệ thuật vẫn đang "sống" giữa thế giới sinh vật biển phong phú. 3. "Vùng biển Quỷ" - Bermuda thứ hai của thế giới: Nằm ở vùng biển phía Nam thủ đô Tokyo (Nhật Bản), 'Vùng biển Quỷ' (Devil’s Sea) hay 'Tam giác Rồng' (Dragon’s Triangle) là một trong những 'nghĩa địa biển' khổng lồ của đại dương. Giống như Bermuda, tàu thuyền và máy bay khi đến gần vùng biển này đều bị nhiễu loạn la bàn hoặc mất liên lạc đột ngột. Cùng với sương mù biển, sóng cồn và lốc xoáy, tàu thuyền và máy bay dễ dàng mất phương hướng và lạc sâu vào "vùng biển chết". Điều kỳ lạ là, tọa độ của Tam giác Rồng, tam giác quỷ Bermuda và các kim tự tháp Ai Cập nằm cùng trên một đường thằng. Chỉ riêng điều này thôi cũng là bí ẩn khiến các nhà khoa học thấy điên đầu.. 4. Quái vật biển: Quái vật biển thực sự có thể tồn tại. Người ta ước tính rằng khoảng 86% số loài động vật trên trái đất vẫn chưa được khám phá. Biết đâu một trong số đó thực sự là quái vật. Cho đến trước năm 2001, một con mực khổng lồ vẫn được cho là một sinh vật huyền thoại khủng khiếp. >>>Xem thêm video: Bí ẩn thành phố ngầm khổng lồ có sức chứa tới 20.000 người.