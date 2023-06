Hội bạn thân “nhà người ta”, chơi 10 năm check in mọi địa điểm

Mới đây, những hình ảnh về một nhóm bạn thân 15 người gây sốt MXH, đặc biệt loạt khoảnh khắc hội bạn này cùng nhau du lịch khắp mọi nơi lại càng gây chú ý nhiều hơn. Năm 2023, 15 người (6 nữ, 9 nam) kỷ niệm 10 năm chơi chung. Từ những cô cậu sinh viên quen biết và học tập chung khi ở Hà Nội, hiện, các thành viên phần lớn vẫn ở thủ đô, một số đã về Hạ Long, Hải Phòng làm việc, có người vào Thanh Hóa mở quán ăn hay đi tận Kiên Giang khởi nghiệp. Chơi chung đến tận 10 năm, nhóm bạn này khiến netizen trầm trồ bởi họ cùng nhau đi du lịch, check in ở nhiều địa điểm. Theo chia sẻ, nhóm bạn đã cùng check in ở Sa Pa, Tam Đảo, Hòa Bình, Đà Nẵng, Hội An, Huế, Hạ Long, Quy Nhơn, Phú Yên, Đà Lạt, Phú Quốc, Thái Lan... chưa kể một số điểm nghỉ dưỡng quanh Hà Nội. Phần lớn chuyến đi đều đông đủ, chỉ vài cuộc thiếu 1-2 người. Thậm chí chuyến này chưa đi xong, các thành viên còn đặt cọc luôn 5 triệu đồng cho chuyến kế tiếp để lên dây cót. Vì đông thành viên, để có chuyến du lịch vui vẻ, thoải mái, nhóm bạn thân luôn lên kế hoạch từ trước ngày khởi hành 3-4 tháng. Mọi người bàn bạc từ quần áo đi chơi, concept chụp ảnh, phương tiện di chuyển, giờ giấc vui chơi, ăn nghỉ. Sau khi chia sẻ lên MXH, hình ảnh về nhóm bạn thân nhà người ta hút lượt thả tim lớn, hầu hết ngưỡng mộ tình bạn đẹp, bền lâu của họ. Hiện, dù nhiều thành viên bận bịu gia đình, công việc riêng, chỉ cần một người kêu gọi, cả nhóm vẫn cố gắng sắp xếp để tụ họp. Tình bạn 10 năm của hội bạn thân nay nhanh chóng gây sức hút lớn, nhiều người mong ước có được nhóm bạn thân cùng sở thích đi du lịch như vậy. Ảnh: Ngọc Anh

Mới đây, những hình ảnh về một nhóm bạn thân 15 người gây sốt MXH, đặc biệt loạt khoảnh khắc hội bạn này cùng nhau du lịch khắp mọi nơi lại càng gây chú ý nhiều hơn. Năm 2023, 15 người (6 nữ, 9 nam) kỷ niệm 10 năm chơi chung. Từ những cô cậu sinh viên quen biết và học tập chung khi ở Hà Nội, hiện, các thành viên phần lớn vẫn ở thủ đô, một số đã về Hạ Long, Hải Phòng làm việc, có người vào Thanh Hóa mở quán ăn hay đi tận Kiên Giang khởi nghiệp. Chơi chung đến tận 10 năm, nhóm bạn này khiến netizen trầm trồ bởi họ cùng nhau đi du lịch, check in ở nhiều địa điểm. Theo chia sẻ, nhóm bạn đã cùng check in ở Sa Pa, Tam Đảo, Hòa Bình, Đà Nẵng, Hội An, Huế, Hạ Long, Quy Nhơn, Phú Yên, Đà Lạt, Phú Quốc, Thái Lan... chưa kể một số điểm nghỉ dưỡng quanh Hà Nội. Phần lớn chuyến đi đều đông đủ, chỉ vài cuộc thiếu 1-2 người. Thậm chí chuyến này chưa đi xong, các thành viên còn đặt cọc luôn 5 triệu đồng cho chuyến kế tiếp để lên dây cót. Vì đông thành viên, để có chuyến du lịch vui vẻ, thoải mái, nhóm bạn thân luôn lên kế hoạch từ trước ngày khởi hành 3-4 tháng. Mọi người bàn bạc từ quần áo đi chơi, concept chụp ảnh, phương tiện di chuyển, giờ giấc vui chơi, ăn nghỉ. Sau khi chia sẻ lên MXH, hình ảnh về nhóm bạn thân nhà người ta hút lượt thả tim lớn, hầu hết ngưỡng mộ tình bạn đẹp, bền lâu của họ. Hiện, dù nhiều thành viên bận bịu gia đình, công việc riêng, chỉ cần một người kêu gọi, cả nhóm vẫn cố gắng sắp xếp để tụ họp. Tình bạn 10 năm của hội bạn thân nay nhanh chóng gây sức hút lớn, nhiều người mong ước có được nhóm bạn thân cùng sở thích đi du lịch như vậy. Ảnh: Ngọc Anh