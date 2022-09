10 sự thật thú vị ít ai biết về Nữ hoàng Elizabeth II

1. Không thể phát âm được tên của mình. Thời thơ ấu, nữ hoàng Elizabeth II được mọi người gọi bằng biệt danh Lilibet. Lý do là vì công chúa nhỏ chẳng thể phát âm được tên Elizabeth của mình. Vua Geogre VI rất yêu chiều hai cô con gái và nói: "Lilibet là niềm tự hào của tôi. Còn Margaret là niềm vui của tôi". Bức ảnh được chụp năm 1927, công chúa Elizabeth II chụp cùng mẹ, Công nương xứ York. Ảnh: VOV. 2. Trở thành người thừa kế khi mới 10 tuổi. Năm 1936, vua George V - ông nội bà qua đời, thái tử Edward VIII lên ngôi, sau đó bất ngờ thoái vị. Cha của Elizabeth tiếp nhận ngai vàng, và công chúa Elizabeth từ hàng thừa kế thứ hai đã lên thứ nhất. Ảnh: VOV. 3. Được đào tạo trở thành tài xế và thợ sửa xe tải. Khi Thế chiến thứ hai xảy ra, Nữ hoàng Anh Elizabeth II thay vì ở trong cung điện đã không quản ngại vất vả tham gia vào Đội quân Lãnh thổ Bổ trợ Phụ nữ năm 1945. Bà được đào tạo để trở thành tài xế và thợ sửa xe tải. Ảnh: Vietnamplus. 4. Lấy người cùng huyết thống. Khi mới 13 tuổi, Elizabeth II đã phải lòng hoàng tử Philip ngay từ cái nhìn đầu tiên dù giữa họ có họ hàng xa ba đời. Cuộc hôn nhân của bà đã trở thành niềm tự hào của người dân Anh và được ví đẹp như cổ tích. Ảnh: VOV. 5. Trở thành nữ hoàng khi đang đi du lịch. Ngày 6/2/1952, Nữ hoàng đang có kỳ nghỉ cùng chồng ở Kenya thì bà nhận được tin cha qua đời. Lúc đó bà mới 26 tuổi. 6. Rơi nước mắt khi chia tay du thuyền yêu thích. Nữ hoàng Elizabeth II rất yêu chiếc du thuyền hoàng gia có tên Britannia. Đây cũng là chiếc du thuyền mà Công nương Diana và Thái tử Charles dùng trong tuần trăng mật. Đến năm 1997, Britannia không thể phục vụ gia đình Nữ hoàng được nữa do “tuổi tác”. Elizabeth II đã lén lau nước mắt khi công bố tin trên tại một buổi lễ. Ảnh: Vietnamplus. 7. Thoa son ở đám đông như bao phụ nữ. Dù ở cương vị một Nữ hoàng, nhưng bà cũng giống như nhiều người phụ nữ bình thường khác, khi luôn mang theo túi xách và trong đó có một thỏi son. Khi son nhạt, bà cũng thoa lại, ngay cả khi trước đám đông. Ảnh: Vietnamplus. 8. Người phụ nữ hiện đại Nữ hoàng có một kênh Youtube riêng, một trang Facebook thậm chí cả một tài khoản Twitter. Elizabeth II vẫn thường xuyên liên lạc với con cháu bằng tin nhắn của công nghệ. Trong ảnh, Nữ hoàng gặp Đại sứ Thụy Sĩ Markus Leitner và vợ Nicole Leitner qua cuộc gọi video. Ảnh: AP. 9. Đam mê cưỡi ngựa Từ năm lên 6 tuổi, Nữ hoàng Elizabeth II đã được học cưỡi ngựa, thực hiện được nhiều động tác khó. Khi trở thành Nữ hoàng, bà vẫn có trang trại nuôi ngựa và dành thời gian huấn luyện chúng thành các tay đua cừ khôi. Ảnh: VOV. Bà cũng thường xuyên cưỡi ngựa cùng với người chồng yêu quý của mình. Ảnh: Vietnamplus. 10. Người phụ nữ bản lĩnh. Năm 1981, trong buổi lễ Trooping the Colour đã có 6 phát súng đã nhắm vào bà từ khoảng cách gần. Tuy nhiên, không hề tỏ ra hoảng sợ, bà tiếp tục điều khiển ngựa tiến về phía trước. Hạ viện Canada sau đó đã thông qua một văn bản ca ngợi bản lĩnh của nữ hoàng. Năm 1982, một kẻ lạ mặt đã xâm nhập vào phòng ngủ của Nữ hoàng. Tuy nhiên, Nữ hoàng không hề hoảng sợ, ngược lại vẫn bình tĩnh, nói chuyện với kẻ đó cho đến khi cảnh sát ập đến. Mời quý độc giả xem video: Nữ hoàng Anh hiệu triệu người dân đối phó dịch. Nguồn: Nhân dân TV.

