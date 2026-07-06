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Kho tri thức

11 hạt ngọc mã não cổ tại Tam Tinh Đôi hé lộ thông tin thú vị

11 hạt ngọc mã não được khai quật từ tàn tích Tam Tinh Đôi hé lộ những thông tin thú vị về sự giao lưu khu vực trong Thời Kỳ Đồ Đồng.

Thiên Đăng - (Theo Globaltimes)

Theo đó, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã truy tìm nguồn gốc của 11 hạt chuỗi mã não đỏ được khai quật tại các hố tế ở khu di chỉ khảo cổ Tam Tinh Đôi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cách đây hơn 3.000 năm, nền văn minh Thục cổ ở Tây Nam Trung Quốc đã có mạng lưới trao đổi ổn định và lâu dài với các khu vực xa xôi ở miền bắc Trung Quốc. Và các hạt mã não đỏ này đều được chế tác thành hạt chuỗi có lỗ khoan, bề mặt mài nhẵn và có dấu vết sử dụng lâu dài.

Việc các hạt chuỗi này được tìm thấy cùng ngà voi, đồ vàng và hiện vật bằng đồng cho thấy chúng từng là vật phẩm có địa vị cao trong xã hội cổ đại.

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11 hạt ngọc mã não được khai quật từ tàn tích Tam Tinh Đôi hé lộ những thông tin thú vị về sự giao lưu khu vực trong Thời Kỳ Đồ Đồng. Ảnh: @Globaltimes.

Mã não đỏ vốn là loại đá quý hiếm trong Trung Quốc cổ đại và thường được xem là biểu tượng của địa vị và sự giàu có. Trước đây, giới học giả từng cho rằng, mã não đỏ thời kỳ đầu ở Đông Á chủ yếu được đưa tới từ Tây Á hoặc Nam Á thông qua thương mại đường dài. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đã thay đổi nhận định này khi chỉ ra rằng, nguyên liệu làm hạt chuỗi mã não tại Tam Tinh Đôi không đến từ nước ngoài.

Thay vào đó, nguồn nguyên liệu nhiều khả năng đến từ miền bắc Trung Quốc, gần dãy Yanshan và cao nguyên Mông Cổ.

Phân tích nguyên tố vi lượng cũng cho thấy các hạt chuỗi này có đặc điểm tương đồng với hiện vật mã não đỏ cùng thời được phát hiện ở Cam Túc, Thiểm Tây và Bắc Kinh.

Phát hiện này chứng minh rằng, từ khoảng năm 1500 TCN đến 1000 TCN đã tồn tại một mạng lưới thương mại và giao lưu rộng lớn nối liền cao nguyên Mông Cổ, Cao nguyên Hoàng thổ, Trung Nguyên và bồn địa Tứ Xuyên.

Theo các nhà nghiên cứu, Tam Tinh Đôi khoảng 3.000 năm trước đã tham gia vào một mạng lưới tương tác đường dài, qua đó phản ánh sự giao lưu văn hóa sâu rộng giữa nhiều khu vực của Trung Quốc Thời Đại Đồ Đồng.

Nghiên cứu này không chỉ làm sáng tỏ vai trò của các hạt mã não đỏ trong nền văn minh Thục cổ mà còn mở đường cho việc truy tìm nguồn gốc của các tài nguyên quý hiếm khác như đồng, vàng, chu sa và ngọc tại Tam Tinh Đôi.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#Hạt ngọc #mã não #Tam Tinh Đôi #hố tế #đá

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