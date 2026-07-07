Gò vỏ sò kỳ quái 6.000 năm tuổi hé lộ nhiều sự thật lịch sử

Theo đó, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã khai quật một địa điểm gò vỏ sò thời kỳ đồ đá mới ở thành phố Trùng Khánh, Quảng Tây, tây nam Trung Quốc. Tại gò chứa nhiều vỏ sò kỳ quặc này, các nhà khảo cổ đã khai quật được nhiều mảnh đá, xương và công cụ làm từ vỏ sò, đồ trang trí và tàn tích của thực vật và động vật trong hơn 10 ngôi mộ tiền sử nằm sâu 1,6 mét dưới lòng đất gò vỏ sò.

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã bận rộn khai quật một địa điểm gò vỏ sò thời kỳ đồ đá mới ở thành phố Trùng Khánh, Quảng Tây, tây nam Trung Quốc. Ảnh: @China.org.

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bộ sưu tập lớn các công cụ đá được đẽo gọt và mài giũa, cũng như các hiện vật làm từ vỏ sò đặc trưng (như dao và xẻng nhỏ) được tạo ra bằng cách đập trực tiếp hai mặt.

Hơn nữa, họ đã tìm thấy một bộ xương người được bảo quản tốt tại địa điểm khai quật. Các chuyên gia cho rằng địa điểm này thuộc thời kỳ đồ đá mới giữa hoặc cuối, cách đây khoảng 6.000 năm trước.

Các hiện vật làm từ vỏ sò đặc trưng. Ảnh: @China.org.

Gò vỏ sò ở Quảng Tây—bao gồm vỏ sò nước ngọt bị bỏ đi, xương và tàn tích thực vật cổ đại chồng chất lên nhau thành gò đống, việc nghiên cứu chuyên sâu về nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự thích nghi, sinh kế và thói quen ăn uống của các cộng đồng người tiền sử ở miền tây nam Trung Quốc.