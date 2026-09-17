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Vũ trụ song song đưa trẻ nhỏ chạm tới dải ngân hà

Kho tri thức

Vũ trụ song song đưa trẻ nhỏ chạm tới dải ngân hà

Triển lãm “Vũ trụ song song” kết hợp khoa học, nghệ thuật và tương tác, giúp trẻ em khám phá thiên văn học theo cách trực quan, sinh động.

Thiên Trang
Từ ngày 28/8 đến 1/10, triển lãm “Vũ trụ song song” diễn ra tại LOTTE Department Store Hà Nội, mang kiến thức về không gian đến gần hơn với công chúng.
Từ ngày 28/8 đến 1/10, triển lãm “Vũ trụ song song” diễn ra tại LOTTE Department Store Hà Nội, mang kiến thức về không gian đến gần hơn với công chúng.
Chương trình do LOTTE Department Store phối hợp với Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) tổ chức, hướng tới việc lan tỏa kiến thức về thiên văn học thông qua hình thức trải nghiệm trực quan.
Chương trình do LOTTE Department Store phối hợp với Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) tổ chức, hướng tới việc lan tỏa kiến thức về thiên văn học thông qua hình thức trải nghiệm trực quan.
Không gian triển lãm được chia thành 5 khu vực chính gồm kính thiên văn, 3 định luật Kepler, hệ Mặt trời, 13 chòm sao cung hoàng đạo và quỹ đạo vệ tinh.
Không gian triển lãm được chia thành 5 khu vực chính gồm kính thiên văn, 3 định luật Kepler, hệ Mặt trời, 13 chòm sao cung hoàng đạo và quỹ đạo vệ tinh.
Khu vực kính thiên văn giúp khách tham quan tìm hiểu về công cụ quan sát bầu trời và cách con người sử dụng thiết bị khoa học để khám phá các vật thể ở khoảng cách rất xa.
Khu vực kính thiên văn giúp khách tham quan tìm hiểu về công cụ quan sát bầu trời và cách con người sử dụng thiết bị khoa học để khám phá các vật thể ở khoảng cách rất xa.
Những kiến thức về 3 định luật Kepler được chuyển tải qua không gian trực quan, giúp người xem hình dung rõ hơn về chuyển động của các thiên thể.
Những kiến thức về 3 định luật Kepler được chuyển tải qua không gian trực quan, giúp người xem hình dung rõ hơn về chuyển động của các thiên thể.
Khu vực hệ Mặt trời giới thiệu những thông tin cơ bản về các hành tinh và vị trí của chúng, tạo điều kiện để trẻ em dễ dàng hình dung cấu trúc của hệ hành tinh này.
Khu vực hệ Mặt trời giới thiệu những thông tin cơ bản về các hành tinh và vị trí của chúng, tạo điều kiện để trẻ em dễ dàng hình dung cấu trúc của hệ hành tinh này.
Không gian dành cho 13 chòm sao cung hoàng đạo mang đến một cách tiếp cận gần gũi, kết nối kiến thức thiên văn với những chủ đề quen thuộc trong đời sống.
Không gian dành cho 13 chòm sao cung hoàng đạo mang đến một cách tiếp cận gần gũi, kết nối kiến thức thiên văn với những chủ đề quen thuộc trong đời sống.
Khu vực quỹ đạo vệ tinh mở rộng câu chuyện về không gian sang công nghệ hiện đại, giúp người xem hình dung vai trò của vệ tinh trong các hoạt động của con người.
Khu vực quỹ đạo vệ tinh mở rộng câu chuyện về không gian sang công nghệ hiện đại, giúp người xem hình dung vai trò của vệ tinh trong các hoạt động của con người.
Điểm nổi bật của triển lãm nằm ở sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật, khi kiến thức về vũ trụ được thể hiện thông qua hình ảnh, mô hình, tác phẩm nghệ thuật và các yếu tố tương tác.
Điểm nổi bật của triển lãm nằm ở sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật, khi kiến thức về vũ trụ được thể hiện thông qua hình ảnh, mô hình, tác phẩm nghệ thuật và các yếu tố tương tác.
Thay vì chỉ quan sát, trẻ em có thể chủ động khám phá không gian trưng bày, tương tác với các nội dung và đặt câu hỏi về những điều đang diễn ra bên ngoài Trái đất.
Thay vì chỉ quan sát, trẻ em có thể chủ động khám phá không gian trưng bày, tương tác với các nội dung và đặt câu hỏi về những điều đang diễn ra bên ngoài Trái đất.
Trong những ngày đầu triển lãm, nhiều gia đình đưa trẻ đến tìm hiểu về hệ Mặt trời, các chòm sao, vệ tinh và những kiến thức cơ bản liên quan đến thiên văn học.
Trong những ngày đầu triển lãm, nhiều gia đình đưa trẻ đến tìm hiểu về hệ Mặt trời, các chòm sao, vệ tinh và những kiến thức cơ bản liên quan đến thiên văn học.
“Vũ trụ song song” diễn ra tại tầng 2 (Galerie du Futur), LOTTE Department Store, 54 Liễu Giai, Hà Nội, tạo thêm một điểm đến trải nghiệm khoa học dành cho gia đình và trẻ nhỏ.
“Vũ trụ song song” diễn ra tại tầng 2 (Galerie du Futur), LOTTE Department Store, 54 Liễu Giai, Hà Nội, tạo thêm một điểm đến trải nghiệm khoa học dành cho gia đình và trẻ nhỏ.
Mời quý độc giả xem thêm video: “Vũ trụ song song” tại tầng 2 (Galerie du Futur), LOTTE Department Store, 54 Liễu Giai, Hà Nội.
Thiên Trang
#vũ trụ #thiên văn học #trẻ nhỏ #triển lãm #khoa học

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