Lương Thế Vinh – người đặt nền móng cho toán học Đại Việt

Nhắc đến những trí thức kiệt xuất dưới triều Lê Thánh Tông, người ta thường nhớ đến những nhà chính trị, sử học, văn chương và những công thần góp phần xây dựng một nhà nước Đại Việt phát triển mạnh mẽ. Nhưng thế kỷ XV cũng chứng kiến một bước tiến đáng chú ý của tri thức toán học. Người đứng ở trung tâm của bước tiến ấy là Lương Thế Vinh, nhà toán học nổi tiếng với danh hiệu “Trạng Lường”, tác giả Đại thành toán pháp và là một trong những nhân vật đặt nền móng quan trọng cho truyền thống toán học Việt Nam.

Biến những kinh nghiệm tính toán thành kiến thức

Ngược dòng lịch sử, Lương Thế Vinh sinh năm 1441 tại làng Cao Hương, huyện Thiên Bản, trấn Sơn Nam, nay thuộc xã Thành Lợi, tỉnh Ninh Bình. Từ nhỏ ông đã nổi tiếng thông minh, ham học và có khả năng tính toán. Năm 1463, trong kỳ thi Quý Mùi dưới triều vua Lê Thánh Tông, ông đỗ Trạng nguyên. Cùng khoa thi ấy có Vũ Hữu, người đỗ Hoàng giáp và sau này cũng trở thành một tên tuổi lớn của toán học Đại Việt. Hai người cùng xuất hiện trong một thế hệ khoa bảng đặc biệt, khi toán học bắt đầu để lại dấu ấn rõ hơn trong đời sống trí thức nước nhà.

Danh hiệu “Trạng Lường” gắn với Lương Thế Vinh trước hết vì tài tính toán nổi tiếng của ông. “Lường” ở đây gợi đến việc đo đạc, tính toán, một hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong xã hội nông nghiệp. Ruộng đất cần được đo diện tích, thóc lúa cần được tính toán, công trình cần xác định kích thước và vật liệu. Những bài toán như vậy tưởng chừng rất đời thường nhưng lại đòi hỏi một hệ thống phương pháp đủ chính xác để có thể áp dụng thống nhất.

Điều quan trọng nhất mà Lương Thế Vinh để lại không chỉ là những câu chuyện về tài trí, mà là nỗ lực hệ thống hóa kiến thức toán học thành sách. Đại thành toán pháp được xem là tác phẩm toán học nổi tiếng nhất của ông. Theo các tư liệu giới thiệu của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, cùng với Lập thành toán pháp của Vũ Hữu, tác phẩm này từng giữ vai trò quan trọng trong việc truyền bá kiến thức toán học và được sử dụng qua nhiều thế hệ.

Đại thành toán pháp có ý nghĩa đặc biệt bởi toán học trong đó gắn với những nhu cầu cụ thể của xã hội. Các phép tính về số học, đo lường và diện tích có thể phục vụ việc tính ruộng đất; những bài toán hình học có thể liên quan đến xây dựng và các công việc thực hành. Đây không phải là toán học thuần túy theo cách hiểu của các ngành toán hiện đại, mà chủ yếu là toán học ứng dụng, được hình thành từ nhu cầu đo đạc và tổ chức đời sống.

Trong một xã hội nông nghiệp như Đại Việt thế kỷ XV, năng lực tính toán có ý nghĩa lớn đối với cả người dân lẫn nhà nước. Đất đai là nguồn lực quan trọng nhất, vì vậy việc xác định diện tích ruộng và quy đổi các đơn vị đo lường có quan hệ trực tiếp với sản xuất, thuế khóa và quản lý hành chính. Những công trình thủy lợi, đê điều hay xây dựng cũng đòi hỏi những phép tính về chiều dài, diện tích và khối lượng. Toán học vì thế không đứng bên ngoài đời sống mà nằm ngay trong những hoạt động thiết yếu của xã hội.

Đây chính là điểm đáng chú ý khi nhìn Lương Thế Vinh từ góc độ lịch sử khoa học. Ông không tạo ra một nền toán học tách biệt khỏi thực tế, mà góp phần biến những kinh nghiệm tính toán vốn tồn tại trong đời sống thành kiến thức có thể ghi chép, học tập và truyền lại. Một phép tính được viết thành quy tắc sẽ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào trí nhớ của từng người; một phương pháp đo đạc được hệ thống hóa có thể được người khác học và áp dụng.

Trong bối cảnh ấy, Đại thành toán pháp có thể được xem như một cây cầu giữa tri thức dân gian, kinh nghiệm thực hành và nền giáo dục chính thống. Việc toán học xuất hiện trong sách vở cũng cho thấy phạm vi của tri thức được mở rộng hơn so với hình dung đơn giản về nền giáo dục Nho học. Dù khoa cử vẫn đặt kinh điển và văn chương ở vị trí trung tâm, những tri thức có tính ứng dụng vẫn được lưu giữ và truyền bá trong xã hội.

Người mở đường của toán học Việt Nam

Lương Thế Vinh cũng không phải một học giả chỉ biết đến những con số. Ông còn là một nhà Nho, nhà thơ và quan lại. Chính điều này làm cho hình tượng “Trạng Lường” trở nên đặc biệt: toán học không phải một hoạt động tách biệt hoàn toàn khỏi đời sống trí thức, mà tồn tại song song với văn chương, giáo dục và công việc hành chính. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia nhận định Lương Thế Vinh và Vũ Hữu là hai nhân vật đặc biệt nổi tiếng về toán học trong số các trạng nguyên, tiến sĩ nước ta thời xưa.

Một điểm cần lưu ý là những giai thoại về Lương Thế Vinh rất phong phú. Nhiều câu chuyện kể về khả năng tính toán, ứng xử thông minh hoặc những lần ông dùng kiến thức để giải quyết các vấn đề khó. Tuy nhiên, không phải tất cả những câu chuyện ấy đều có thể xem là tư liệu lịch sử chắc chắn. Khi đánh giá đóng góp của ông, điều có cơ sở hơn là dựa vào vị trí của Đại thành toán pháp trong truyền thống toán học Việt Nam và ảnh hưởng lâu dài của những phương pháp tính toán được truyền lại dưới tên tuổi ông.

Đặt Lương Thế Vinh bên cạnh Vũ Hữu, có thể thấy một bức tranh thú vị về toán học Đại Việt thế kỷ XV. Nếu Vũ Hữu nổi bật với những bài toán đo đạc và tính toán phục vụ xây dựng, ruộng đất, đê điều, thì Lương Thế Vinh được hậu thế nhớ đến đặc biệt qua việc hệ thống hóa và truyền bá toán học. Hai con người cùng xuất hiện trong khoa thi năm 1463, cùng cho thấy một dòng tri thức định lượng đang tồn tại và phát triển trong xã hội Đại Việt.

Điều đáng chú ý hơn cả là toán học của Lương Thế Vinh không chỉ thuộc về quá khứ. Những vấn đề ông quan tâm – đo diện tích, tính toán vật liệu, xác định kích thước, xử lý các đại lượng – đều là những bài toán cơ bản của một xã hội muốn tổ chức sản xuất và xây dựng. Những phương pháp ấy có thể ngày nay đã được thay thế bằng các hệ thống đo lường và công cụ toán học hiện đại, nhưng ý tưởng cốt lõi vẫn quen thuộc: muốn quản lý thế giới vật chất, con người phải biết đo lường nó.

Hơn 5 thế kỷ sau, danh hiệu “Trạng Lường” vẫn tồn tại trong ký ức văn hóa Việt Nam. Giá trị của Lương Thế Vinh không nằm ở việc ông có thể được đặt ngang với các nhà toán học hiện đại về trình độ lý thuyết – một cách so sánh như vậy sẽ không phù hợp với bối cảnh lịch sử. Điều đáng nói là ông đã góp phần tạo nên một truyền thống trong đó toán học được coi là tri thức có thể học, có thể hệ thống hóa và có thể phục vụ trực tiếp đời sống.

Nếu nền khoa học cần những người mở đường, thì Lương Thế Vinh chính là một trong những người mở đường của toán học Việt Nam. Từ những phép tính gắn với ruộng đồng và công việc thường nhật đến một bộ sách toán được truyền lại qua nhiều thế hệ, ông đã góp phần đưa những con số từ kinh nghiệm đời sống trở thành một bộ phận có vị trí rõ ràng trong kho tàng tri thức Đại Việt. Và danh xưng “Trạng Lường”, sau hơn nửa thiên niên kỷ, vẫn nhắc nhớ về một thời kỳ khi người Việt bắt đầu ghi lại, hệ thống hóa và truyền bá những tri thức toán học của chính mình.

--------------------------

Tài liệu tham khảo:

Đại thành toán pháp / Lương Thế Vinh