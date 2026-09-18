Ngửi mùi chocolate giúp đàn ông tập luyện hiệu quả hơn

Một nghiên cứu mới cho thấy mùi chocolate có thể tác động đến cảm giác đói, no và thậm chí khả năng thực hiện các bài tập thể lực.

Nghiên cứu được công bố trên Frontiers in Physiology, với sự tham gia của 23 nam giới khỏe mạnh ở độ tuổi ngoài 20 và có mức độ tập luyện thể chất vừa phải. Những người tham gia được chia thành ba nhóm và lần lượt tiếp xúc với mùi chocolate đen 90% cacao, chocolate sữa 60% cacao hoặc nước không mùi để làm đối chứng.

Ngửi chocolate có thể khiến người ta dai sức hơn trong tập luyện.

Trước thí nghiệm, tất cả phải nhịn ăn ít nhất 10 giờ. Sau đó, họ thực hiện bài tập duỗi chân bằng máy. Mùi chocolate được đưa vào trước khi tập và giữa các hiệp, mỗi lần khoảng 30 giây.

Kết quả là những người ngửi mùi chocolate đen 90% cacao thực hiện nhiều hơn khoảng 18 lần duỗi chân so với nhóm ngửi nước. Nhóm tiếp xúc với mùi chocolate sữa cũng thực hiện thêm khoảng 9 lần.

Điều đáng chú ý là sự gia tăng số lần tập không đi kèm cảm giác gắng sức cao hơn.

Ở nhóm ngửi chocolate đen, người tham gia báo cáo ít đói hơn, giảm mong muốn ăn và cảm thấy no hơn so với cả nhóm đối chứng lẫn nhóm chocolate sữa.

Các phép đo giữa các nhóm sử dụng chocolate đen, chocolate sữa và nước không mùi để đối chứng.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, sự khác biệt này có thể liên quan đến những liên tưởng mà não bộ hình thành với từng loại thực phẩm. Mùi chocolate đen đậm có thể gợi lên cảm giác về một loại thực phẩm giàu năng lượng và tạo cảm giác no, trong khi mùi chocolate sữa có thể hoạt động giống một tín hiệu phần thưởng dễ chịu.

Theo Mohamed Nashrudin bin Naharudin, tác giả cao cấp của nghiên cứu, con người liên tục trải nghiệm mùi thức ăn cùng với việc ăn uống từ khi còn nhỏ. Theo thời gian, những mùi quen thuộc có thể trở thành tín hiệu khiến não và cơ thể chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra sau đó.

Điểm đáng chú ý nhất của nghiên cứu nằm ở giả thuyết về cách khứu giác tác động đến cơ thể.

Mùi thức ăn không đơn thuần được não xử lý như một cảm giác về mùi. Nó còn liên kết chặt chẽ với các hệ thống thần kinh liên quan đến cảm xúc, sự thèm ăn và phần thưởng. Vì vậy, một mùi quen thuộc có thể khiến cơ thể bước vào trạng thái “dự đoán” rằng thức ăn sắp được đưa vào.

Chocolate đen có tác dụng khác biệt với chocolate trắng.

Điều này đặc biệt đáng chú ý vì những người tham gia đã nhịn đói trong thời gian dài trước thí nghiệm. Kết quả gợi ý rằng việc chỉ cần dự đoán sắp được ăn cũng có thể kích hoạt một số phản ứng tâm lý và sinh lý tương tự quá trình thực sự ăn uống.

Dù kết quả thú vị, nghiên cứu vẫn có nhiều giới hạn. Trước hết, chỉ có 23 người tham gia và tất cả đều là nam giới trẻ, khỏe mạnh. Vì vậy, chưa thể biết hiệu ứng tương tự có xuất hiện ở phụ nữ, người lớn tuổi, vận động viên chuyên nghiệp hoặc những nhóm thể trạng khác hay không.

Các nhà nghiên cứu cũng không đo nồng độ hormone trong máu hoặc hoạt động của não. Do đó, họ chưa thể xác định chính xác cơ chế sinh học nào đứng sau sự thay đổi về cảm giác đói và hiệu suất tập luyện.

Nghiên cứu hiện mới cho thấy một mối liên hệ thú vị giữa mùi thức ăn, cảm giác thèm ăn và hiệu suất vận động, chứ chưa chứng minh rằng ngửi chocolate là một phương pháp chắc chắn để tăng hiệu quả tập luyện.

Các nhà khoa học cũng chưa biết liệu hiệu ứng này có chỉ xảy ra với chocolate hay có thể xuất hiện với những loại thực phẩm khác.

Về lý thuyết, những mùi thực phẩm quen thuộc khác cũng có thể tạo ra phản ứng tương tự.