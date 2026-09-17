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Kho tri thức

Phát hiện vụ va chạm bí ẩn 'cày xới' Mặt Trăng 2 năm trước

Các nhà khoa học đã phát hiện một miệng hố trên Mặt Trăng lớn hơn cả đấu trường La Mã, là kết quả của một vụ va chạm xảy ra cách đây 2 năm mà chưa được biết.

Tuệ Minh

Theo NASA, hố va chạm được đặt tên “McGetchin”, có đường kính khoảng 222 m. Các nhà nghiên cứu cho rằng hố này hình thành vào mùa Xuân năm 2024 sau khi một sao chổi hoặc tiểu hành tinh va vào bề mặt Mặt Trăng.

Hố có vách dốc đứng này là miệng hố va chạm lớn nhất được biết đến trong hệ mặt trời được hình thành trong thời gian gần đây.

Vật thể gây ra vụ va chạm được ước tính có kích thước tương đương một tòa nhà cao từ 3-6 tầng.

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Vụ va chạm để lại một hố cực lớn cùng tro bụi trải tản hơn 100 km.

NASA cho biết các nhà khoa học ước tính một vụ va chạm với quy mô như vậy xảy ra trên Mặt Trăng khoảng một lần trong một thế kỷ hoặc thậm chí lâu hơn.

Mặc dù hố va chạm đã tồn tại trong nhiều năm, công trình này chỉ được phát hiện gần đây khi nhà nghiên cứu Robert Wagner thuộc chương trình Tàu quỹ đạo Trinh sát Mặt Trăng (LRO) của NASA nhận thấy dấu hiệu bất thường trong một lần quét mới bề mặt Mặt Trăng.

Hình ảnh do LRO ghi lại cho thấy hố này giống một “đốm sáng lớn được một quầng tố bao quanh”.

Theo Mark Robinson, nhà khoa học trưởng phụ trách camera của tàu LRO, hiện đang làm việc tại Intuitive Machines, vụ va chạm này đã làm xáo trộn bề mặt Mặt Trăng trên một khu vực rộng hơn 100 km. Bụi và đất đá bị bắn tung lên ở góc cao hơn dự kiến.

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Phía khuất của Mặt Trăng với đầy rẫy các hố va chạm do sử mệnh Artemis II ghi lại.

Một nghiên cứu riêng biệt đã xác định một vùng lạnh rộng 4 dặm xung quanh miệng hố mới, phù hợp với hiện tượng đất mặt trên Mặt Trăng bị tơi xốp.

Tàu LRO đã nghiên cứu Mặt Trăng từ năm 2009. Một nghiên cứu được công bố ngày 16/9 trên tạp chí Science Advances xác định đây là hố va chạm mới lớn nhất từng được phát hiện trong Hệ Mặt Trời.

Mặt Trăng có rất nhiều hố va chạm, trong đó nhiều hố có kích thước lớn hơn đáng kể so với McGetchin.

Tuy nhiên, việc có thể nghiên cứu quá trình hình thành một hố va chạm mới gần như theo thời gian thực giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về địa chất của Mặt Trăng.

Theo các nhà nghiên cứu, những hiểu biết này có thể góp phần chuẩn bị tốt hơn cho các sứ mệnh đưa con người trở lại Mặt Trăng, hiện được Mỹ và Trung Quốc lên kế hoạch.

Khác với Trái Đất, Mặt Trăng hầu như không có khí quyển, do đó các vật thể từ không gian không bị giảm tốc độ đáng kể hoặc cháy rụi trước khi va chạm với bề mặt.

Sứ mệnh Artemis II hé lộ chi tiết nữa bên góc khuất của Mặt Trăng.
NASA/LRO
#NASA #Mặt Trăng #va chạm #hố va chạm #nghiên cứu #sứ mệnh

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