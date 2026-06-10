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Xã hội

Khen thưởng thanh niên dũng cảm cứu người đuối nước ở Hà Tĩnh

Phát hiện 2 học sinh bị đuối nước ở hồ Trại Tiểu (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), nam thanh niên đã dũng cảm lao xuống nước cứu 2 em lên bờ an toàn…

Hạo Nhiên

Ngày 10/6, thông tin từ UBND xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tổ chức tuyên dương và trao Giấy khen cho Đoàn viên Nguyễn Hữu Thái Việt (SN: 2008, trú tại thôn Thượng Sơn, xã Xuân Lộc), vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Trước đó, chiều ngày 07/6, trong lúc tắm tại hồ Trại Tiểu, em Trần Thị Bích Loan (SN 2013) và Trần Thị Linh San (SN 2015, cùng trú ở thôn Đô Hành, xã Đồng Lộc) không may gặp sự cố, bị chìm xuống vùng nước sâu và rơi vào tình huống nguy hiểm.

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Lãnh đạo xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) tặng Giấy khen cho em Nguyễn Hữu Thái Việt.

Phát hiện sự việc, em Nguyễn Hữu Thái Việt đã nhanh chóng lao xuống nước cứu 2 em lên bờ an toàn, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của những người xung quanh, góp phần ngăn chặn hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Hành động của Nguyễn Hữu Thái Việt thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và truyền thống tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn.

Để kịp thời biểu dương nghĩa cử cao đẹp, Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc đã ban hành quyết định khen thưởng đột xuất đối với em Việt.

Tại buổi trao thưởng, lãnh đạo xã Đồng Lộc ghi nhận, đánh giá cao hành động dũng cảm của nam thanh niên Nguyễn Hữu Thái Việt, đồng thời mong muốn ngày càng có nhiều tấm gương người tốt, việc tốt được lan tỏa trong cộng đồng.

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#Đuối nước #nam thanh niên #cứu người #xã Đồng Lộc #Hà Tĩnh

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