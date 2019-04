Chuyện lạ rợn người: Ong sống trong mắt của người phụ nữ

Mới đây một người phụ nữ ở Đài Loan đã đến bệnh viện trong tình trạng mắt sưng đỏ, khó chịu. Các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên khi tìm thấy có tới 4 con ong sống trong mắt của người phụ nữ, chúng uống nước mắt của cô để sống.

Theo thông tin đăng tải, người phụ nữ được gọi là He. Tiết Thanh minh vừa qua, cô He có đến nghĩa trang để dọn dẹp mồ mả tổ tiên.

Trong lúc nhổ cỏ dại quanh mộ, một cơn gió đã thổi tung mọi thứ, khiến cát và bụi bẩn chui vào mắt cô He. Ngay sau đó, cô He có lau mắt bằng nước tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, người phụ nữ bắt đầu cảm thấy đau nhói ở mắt trái và chảy nước mắt liên tục.

Không chịu đựng được sự đau đớn, cô He tới bệnh viện quận Bình Đông để khám mắt.

Sau khi kiểm tra mắt cho cô He, các bác sĩ nhãn khoa đã bị sốc khi phát hiện có tới 4 con ong sống trong mắt trái của cô He, chúng hút nước muối từ mắt của cô để tồn tại.

Cũng vì 4 con ong này, cô He bị sưng mí mắt, viêm mô tế bào, viêm giác mạc, nhiễm trùng da. May mắn thay, do đến bệnh viện kịp thời, cô He đã được chữa khỏi, dự kiến sẽ phục hồi hoàn toàn.